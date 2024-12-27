ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Erhan Özden ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin ana gündemi, iki üniversite arasındaki akademik, sanatsal ve kültürel işbirliğini geliştirecek protokolün hazırlanması oldu.

Toplantıda, her iki kurumun sanat ve tasarım alanındaki güçlü yönlerini birleştirerek öğrencilere ve akademik kadrolara yeni fırsatlar sunacak projeler üzerinde duruldu. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası düzeyde sanatsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerinin oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, bu girişimin yalnızca akademik ve sanatsal değil, uluslararası düzeyde de önemli bir etkileşim yaratacağına dikkat çekti. Vehbi, "Bu işbirliği, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yaratıcı alanlarda yeni fırsatlar sunarak iki üniversite arasındaki bağı daha da güçlendirecek" dedi.

Hazırlıkları süren protokol, iki üniversite arasında sadece işbirliğini pekiştirmeyi değil, aynı zamanda öğrencilere ve akademik kadrolara yaratıcı projelerde yer alma imkânı sunmayı hedefliyor.