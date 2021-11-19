Arucad tamam, Girne devam

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde organize ettiği ÜNİLİG’de ön eleme maçları devam ediyor. Organizasyonda bu akşam (19 Kasım Cuma) Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Burak Sevim, İsmet Ünlüsoyer ve Sena Özşen’in yönettiği karşılaşmada ilk iki maçın mağlupları Girne Üniversitesi ile Arucad karşı karşıya geldi. Rakibini 66-37 mağlup eden Girne Üniversitesi elemelerdeki ilk galibiyetini aldı. Arucad ise format gereği iki mağlubiyet yaşayarak elemelere veda etti. Girne Üniversitesi’nden Hüseyin Efe Dede 21 sayı ile en skorer isim olurken, Arucad adına 19 sayı ile oynayan Drogbre takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı. Ön elemelerde heyecan 20 Kasım Cumartesi LAÜ ile Final Üniversitesi arasında oynanacak karşılaşma ile devam edecek.

20 Kasım Cuma

LAÜ Spor Salonu: LAÜ – Final Üniversitesi (14.00)

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19/11/2021 21:49