ARUCAD Tıbbın ve Sanatın Kesiştiği İlham Verici Bir Buluşmaya Ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), sanat ve tıbbın buluştuğu anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 28 Mart Cuma günü saat 14:30’da ARUCAD Konferans Salonu’nda halka açık olarak düzenlenecek “Bir Toplumun Şifası Olan Dr. Fazıl Küçük’e Adanmış Şifa Tasları” başlıklı etkinlik, Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu kurucusu ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz tarafından sunulacak.

Sanatın ve bilimin kesişiminde çok disiplinli araştırmalar yürüten Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz, Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu çatısı altında her yıl 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına adanmış sanatsal projeler geliştiriyor. Lutz, 2025 yılının etkinliğini ise ARUCAD organizasyonu ile "Bir Toplumun Şifası Olan Dr. Fazıl Küçük’e Adanmış Şifa Tasları" temasıyla, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Dr. Fazıl Küçük’ün sağlık alanına katkılarını sanat aracılığıyla ele alacak.

Bu özel etkinlikte, tıbbın etik değerleri, sanatın iyileştirici gücü ve toplumsal hafıza arasındaki ilişki, disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirilecek. Dr. Fazıl Küçük’ün mirası, sanatın diliyle yeniden yorumlanarak, tıp ve sanatın birbirini nasıl beslediği ile ilgili bir perspektif sunulacak. Bu konuşma, sanatın, şifa ve toplumsal hafızayla nasıl bütünleşebileceğini gözler önüne serecek.

Asya'nın Nobel’i olarak bilinen Gusi Barış Ödülü'ne layık görülen ilk Türk kadın olma ünvanını taşıyan Prof. Dr. Vatanoğlu Lutz, tıp, bilim ve sanatın bir araya gelerek toplumları nasıl dönüştürebileceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulunacak. Sanat ve tıbbın ortak paydada buluştuğu bu etkinlik, katılımcılara ilham verecek ve sanatın, sağlık alanındaki etkisini derinlemesine keşfetme fırsatı sunacak.

Sanatın ve Tıbbın Kesişiminde Dr. Küçük’ün Mirasını Onurlandırcak

Prof. Dr. Vatanoğlu Lutz yaklaşan etkinlikle ilgili duyduğu heyecanı belirtirken “ARUCAD organizasyonu ile bu anlamlı projeyi gerçekleştirmek benim için büyük bir mutluluk. Sanatın ve tıbbın kesişiminde, Dr. Fazıl Küçük’ün mirasını onurlandırarak iyileştirici gücünü paylaşacağız. Tüm sanat ve sağlık profesyonellerini bu ilham verici buluşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı öneme vurgu yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Dr. Fazıl Küçük, yalnızca bir lider değil, aynı zamanda halkın refahını ve haklarını önceleyen bir vizyonerdi. Mücadeleci ruhuyla halkının özgürlüğü ve hakları için büyük çaba sarf etti. Onun, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve toplumun bilinçlenmesini sağlamak adına verdiği mücadele, Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve bağımsızlığını koruma çabasının ayrılmaz bir parçasıydı. Onun mirasını sanat ve bilim yoluyla yeniden ele almak, geçmişten geleceğe bir köprü kurmak adına büyük bir anlam taşıyor. ARUCAD olarak bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Tıp ve sanatın kesişim noktasında anlamlı bir buluşma olan bu etkinlik, sanat ve sağlık alanındaki profesyonellerin yanı sıra tüm sanat ve bilim meraklılarını ARUCAD’a bekliyor. Etkinlik, aynı zamanda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 14 Mart Tıp Bayramı programının kapanış organizasyonu olarak gerçekleşecek