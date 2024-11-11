ARUCAD, Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğine Tam Üye Oldu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği’ne tam üye oldu. Toplantıya ilk başta gözlemci üye olarak davet edilen ARUCAD, birliğe tam üye olmasıyla, Türk dünyasında sanat ve kültür alanında eğitim veren üniversitelerle daha yakın işbirliğine yönelik adımlar attı.

7-8-9 Kasım 2024 tarihlerinde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği’nin 5. Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin katıldığı genel kurul toplantısına kurucu üniversiteler olan Kazakistan’dan T. Jürgenov Kazak Milli Sanat Akademisi, Kırgızistan’dan Kırgız Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi, Özbekistan’dan Özbekistan Devlet Sanat ve Kültür Enstitüsü ile Yunus Recebi Adına Özbek Milli Müzik Üniversitesi ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörleri düzeyinde katılım gösterdi. ARUCAD’ın tam üyeliği, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerden katılımcı üniversitelerin oy birliği ile kabul edildi.

Türk dünyasında sanat eğitiminin desteklenmesi, kültürel mirasın korunması ve sanatsal işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği’nin misyonu, üye üniversiteler arasındaki akademik ve sanatsal etkileşimi teşvik etmek, ortak projeler, araştırmalar ve kültürel etkinlikler düzenleyerek bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak; genç sanatçıların yetişmesine destek sunarak Türk dünyasında sanatın gelişimine katkıda bulunmaktır.

Genel Kurul açılış toplantısına Birlik üyesi üniversite Rektörlerinin yanı sıra TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da katılarak konuşma yaptılar.

Birlik Dönem Başkanı olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden’in başkanlık ettiği toplantıda, birliğin kurumsal kimliği kapsamında vizyonu ve misyonu belirlenerek; sanat ve kültürel birliktelik yoluyla Türk Dünyası dil birliğinin sağlanması konusunda, Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği’nin önemi vurgulandı.

Toplantının sonunda, Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği üyelik beratı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye takdim edildi.

Toplantı kapsamında, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman’ın açılışını yaptığı “Ortak Kökler Kültürel İzler” isimli serginin ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.