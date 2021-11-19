ARUCAD, Uluslarası Tasarım Konseyi (ICo-D) Üyeliğine Kabul Edildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Uluslararası Tasarım Konseyi ICo-D (International Council of Design) Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile üyeliğe kabul edildi.

ARUCAD Uluslararası ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Uluslararası Tasarım Konseyi’ne gerçekleşen üyeliğin küresel tanınırlık yolunda önemli bir adım olduğunu ifade ederek, ICo-D’un geniş bir coğrafya üzerinde birçok üye üniversiteye sahip olduğunu iletti. ICo-D’un tasarım, sanat, iletişim ve kültürel alanda önemli bir görev üstlendiğini belirten Dalkılıç, “ICo-D üyeliği ile ARUCAD, gerek akademik gerek kurumsal açıdan, uluslararasılaşma yolunda önemli bir adım attı” ifadelerini kullandı.

ICo-D Nedir?

ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations) 1963 yılında Londra’da kurulan, günümüzde merkezi Kanada'nın Montreal şehrinde bulunan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak dikkat çekiyor. Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi olarak kurulan ICOGRADA 2014 yılında adını Uluslararası Tasarım Konseyi (ICo-D) olarak değiştirdi. ICo-D profesyonel tasarımcı kuruluşlarının dünyadaki en büyük ve prestijli temsilcisidir. Üye kuruluşlar küresel tasarım topluluğu için ortak bir ses oluşturarak tasarımın toplum, kültür ve ekonomide oynadığı öncü rol konusunda üst düzey bir ağ kurar. Avrupa, Asya ve Amerikada şeçkin üniversitelerin üye olduğu ICo-D 47 ülkeden 121 üyeye sahiptir.











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19/11/2021 11:26