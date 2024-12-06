ARUCAD ve BRTK Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), bilimsel, eğitsel ve toplumsal alanlarda ortak projeler geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokol iki kurum arasında bilgi ve deneyim alışverişini artırmayı ve karşılıklı işbirliği olanaklarını geliştirmeyi hedefliyor.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un imza koyduğu protokol, iki kurum arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, ortak prodüksiyonlara imza atmayı, BRT personeline ücretsiz hizmet içi eğitim kursları düzenlemeyi ve ARUCAD öğrencilerine staj, saha eğitimi ve araştırma imkanları sağlamayı kapsıyor. Ayrıca, ARUCAD öğretim görevlilerinin uzmanlık alanlarına göre BRT’nin televizyon ve radyo programlarına katılımı teşvik edilecek.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt imza töreni öncesinde yaptığı konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk sanat üniversitesi olan ARUCAD ile işbirliği yapmanın önemine dikkat çekerek "İşbirliğimiz sayesinde İletişim Fakültenizden yetişecek, geleceğin iletişimcileri olan öğrenciler ile BRT’nin daha da büyümesine katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Birlikte çok başarılı projelere imza atacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi konuşmasında, BRTK ile yapılan bu işbirliğinin eğitim ve medya alanında güçlü bir sinerji yaratacağını ifade etti. Vehbi "BRTK, Kıbrıs Türk halkının tarihine ve kültürüne derin izler bırakmış bir kurumdur. Bu protokol, yalnızca iki kurum arasındaki işbirliğini değil, aynı zamanda gençler için çok değerli fırsatları beraberinde getirecektir. Gençlerimiz, bu işbirliği ile BRT’deki köklü birikimden faydalanarak kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar. Bu sebeple BRTK ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bu işbirliği, eğitim ve medya dünyasını bir araya getirerek Kıbrıs Türk toplumuna değer katacak projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.