ARUCAD ve KTEV İşbirliği ile Tuncer Bağışkan Anısına ''TARİHİMİZDEN DETAYLAR'' Başlıklı Tasarım Yarışması Düzenleniyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), araştırmacı yazar arkeolog Tuncer Bağışkan anısına "TARİHİMİZDEN DETAYLAR" isimli tasarım yarışmasını hayata geçiriyor. Bu anlamlı yarışma, Tuncer Bağışkan’ın Kıbrıs kültürü, tarihi ve arkeolojisi üzerine yaptığı değerli çalışmaların izinde, genç yeteneklere kültürel mirasımıza çağdaş yorumlar getirme imkanı sunuyor.



ARUCAD ve KTEV işbirliğinde düzenlenen "TARİHİMİZDEN DETAYLAR" adlı tasarım yarışması ile, Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasını ve Bağışkan’ın bu mirası bilimsel normlarla gün yüzüne çıkarma çabalarını genç kuşaklara hatırlatma ve bu mirasın yaşatılması amaçlanıyor. Katılımcılardan, Tuncer Bağışkan’ın özellikle "Kıbrıs’ta Osmanlı, İslam ve İslamlaştırılan Eserlere Çağdaş Yorumlar" kitabı başta olmak üzere, eserlerinde yer alan mimari detayları kendi bakış açılarıyla yeniden yorumlamaları bekleniyor.

Katılım Koşulları ve Kategoriler

Yarışmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim gören 18 yaş üstü öğrenciler, öğrenci belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Katılımcılar seramik, fotoğraf ve eskiz olmak üzere üç farklı kategoride eser sunabilirler. Her bir katılımcı, yalnızca bir kategoride en fazla iki çalışma ile yarışmaya başvurabilir.

Seramik Kategorisi : Katılımcılar, seramik malzeme ve tekniklerini kullanarak, maksimum 70x70x70 cm ve minimum 20x20x20 cm boyutlarında eserler oluşturabilirler.

: Katılımcılar, seramik malzeme ve tekniklerini kullanarak, maksimum 70x70x70 cm ve minimum 20x20x20 cm boyutlarında eserler oluşturabilirler. Fotoğraf Kategorisi : Siyah-beyaz veya renkli fotoğraflar, minimum 20x25 cm ve maksimum 50x60 cm boyutlarında olabilir.

: Siyah-beyaz veya renkli fotoğraflar, minimum 20x25 cm ve maksimum 50x60 cm boyutlarında olabilir. Eskiz Kategorisi: Katılımcılar, en fazla A1 boyutunda, iki boyutlu eserlerle yarışmaya katılabilirler.

Jüri Üyeleri

Yarışmanın jüri üyeleri, alanında uzman ve deneyimli isimlerden oluşmaktadır. Seramik kategorisinde jüri olarak, KTEV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sanat Komitesi Başkanı Semral Öztan, Atatürk Meslek Lisesi Seramik Öğretmeni ve Seramik Sanatçısı Hayal Dimililer, ve ARUCAD Sanat Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Mümine Özdemirağ Yağlı görev alacaktır. Fotoğraf kategorisinde ise, KTEV Sanat Komitesi Üyesi ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Ali Serak, Araştırmacı Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Kadir Kaba, ARUCAD İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Emad Amlashi jüri üyesi olarak yer alacaktır. Eskiz kategorisinde, KTEV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Mimar Birgül Beyatlı, Ressam ve Sanat Terapisti Aslı Bolayır, ARUCAD Sanat Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy jüri üyeliği yapacaktır.

Başvuru Süreci ve Ödüller

Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 2 Aralık 2024’tür. Katılımcılar, eserlerini dijital olarak öğrenci belgeleri ve diğer gerekli evraklarla birlikte https://arucad.edu.tr/tarihimizden-detaylar-yarismasi/ web adresi üzerinden gönderebilirler. Değerlendirme sonucunda, her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü gelen eserler ödüllendirilecek ve bu eserler sergilenmeye hak kazanacaktır.

Yarışmada her kategori ayrı ayrı değerlendirilecek ve her kategori için birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Ödüller ise şu şekildedir:

Seramik – Fotoğraf – Eskiz Kategorisi : Birincilik Ödülleri: 400 USD İkincilik Ödülleri: 250 USD Üçüncülük Ödülleri: 150 USD

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Ayrıca, yarışmada dereceye giren eserler KTEV ve ARUCAD koleksiyonuna dahil edilecek ve bu eserler arşivde saklanarak basılı veya görsel alanlarda kullanılabilecektir.

Yarışmanın sonuçları, ARUCAD ve KTEV'in sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak ve ödül töreni için detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye arucad.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Tuncer Bağışkan Kimdir?

Tuncer Bağışkan, Kıbrıslı Türk araştırmacı, yazar ve tarihçidir. Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasını koruma ve tanıtma konusundaki öncü çalışmalarıyla tanınmaktadır. Özellikle Osmanlı dönemi mimarisi ve taş işçiliği üzerine yaptığı derinlemesine araştırmalarla bilinen Bağışkan, Kıbrıs’ın tarihi yapıları, sanat tarihi ve arkeolojik alanları üzerine birçok değerli esere imza atmıştır. Çalışmaları, Kıbrıs’ın kültürel dokusunu anlamak ve korumak açısından önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

"Kıbrıs’ta Osmanlı, İslam ve İslamlaştırılan Eserlere Çağdaş Yorumlar"

Tuncer Bağışkan’ın kaleme aldığı "Kıbrıs’ta Osmanlı, İslam ve İslamlaştırılan Eserlere Çağdaş Yorumlar" adlı kitabı, Kıbrıs’taki Osmanlı dönemi ve İslam kültür mirasını modern bir bakış açısıyla ele almaktadır. Kitap, Osmanlı ve İslam dönemlerinde inşa edilen ve bu dönemde İslamlaştırılan eserlerin çağdaş yorumlarını sunarak, bu yapıların tarihsel ve kültürel bağlamını derinlemesine araştırır. Eser, tarih ve kültür meraklıları için önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.