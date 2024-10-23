ARUCAD ve Sivil Afet Timi Derneği (SAT) Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Sivil Afet Timi Derneği (SAT) arasında, afet yönetimi ve acil durum müdahalesi alanlarında ortak projeler geliştirmek amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı. Sivil Afet Timi Derneği’nin afet durumlarında ihtiyaç duyduğu önemli ekipmanların belirli bir kısmının temin edilmesini sağlayan ARUCAD ile imzalanan protokol, her iki kurumun bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla toplumsal faydayı artırmasını ve olası afetlerde işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

İşbirliği kapsamında, ARUCAD ve SAT; eğitim, seminer ve konferanslar düzenleyerek toplumsal farkındalık yaratmayı, afet öncesi ve sonrası süreçlerde etkin müdahale için ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu işbirliği kapsamında ARUCAD, SAT’ın afet durumlarında gereksinim duyduğu ekipmanları temin ederek, ekiplerin operasyonel etkinliklerini daha verimli ve hızlı bir şekilde yürütebilmelerine önemli bir katkı sunuyor. Bu destek, SAT’ın müdahale kapasitesini artırarak, afet anında hayati öneme sahip operasyonların sorunsuz ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olacak.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, afet yönetimi alanında SAT ile işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Vehbi, “Üniversitemizin Kurucusu Sn. Erbil Arkın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın’ın inisiyatifiyle, SAT’ın afet durumlarında ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması konusunda desteklerimizi Üniversite olarak ortaya koyduk ve daha fazlasını yapmaya da hazırız. Toplumsal sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve afet yönetimi konusunda SAT ile işbirliği yaparak topluma faydalı projeler geliştireceğimize ve bu işbirliğinin diğer kurumlara da örnek olacağına inanıyoruz. Buradan tüm kurum ve kuruluşlarımıza çağrıda bulunarak, imkânlarını zorlayıp bu önemli çalışmalara destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Rektör Vehbi, Kuzey Kıbrıs’ın geçirdiği üç büyük yangından ikisinde ve 6 Şubat 2023 Adıyaman Depremi’nde gönüllü olarak görev yapan SAT ekibiyle imzalanan bu protokolün, İsias davasıyla aynı güne denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, “Gönüllerimiz kaybettiğimiz Şampiyon Melekler ve ailelerinin yanında” ifadelerini kullandı.

SAT Başkanı Vet. Dr. Tayfun Çanakcı, işbirliği ile ilgili olarak, “ARUCAD’ın, 12 yıldır gönüllü olarak faaliyet gösteren SAT’a desteğinden çok memnunuz. Umarım ARUCAD ile yaptığımız bu protokol diğer üniversitelere de örnek teşkil eder. Üniversite öğrencilerini ve dernekleri bir araya getirecek platformlara vesile olur. Bu tür işbirlikleri, daha güvenli bir geleceğe ulaşmamız için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bu işbirliği, ARUCAD ve SAT’ın bilgi birikimlerini birleştirerek, afet yönetimi ve toplumsal dayanıklılık konularında önemli projelere imza atmalarını sağlayacak.

Sivil Afet Timi Derneği (SAT) Hakkında

Yaklaşık 12 yıl önce bir orman yangınına müdahale ile faaliyete başlayan SAT, kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmış ve afet yönetimi alanında uzmanlaşmıştır. Ekip, özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sırasında gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alandaki eksiklikleri ve ihtiyaçları derinlemesine analiz etmiştir. SAT, afet anında doğru ve etkili müdahale sağlama, ekipman temini ve koordinasyon süreçlerinde büyük tecrübe kazanmış bir topluluktur. Kurumsal yapısını güçlendiren SAT, topluma daha büyük katkılar sağlamak adına faaliyetlerine devam etmektedir.