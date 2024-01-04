ARUCAD ve SPOT Marine Life iş birliğinde sahil temizliği

ads ads ads ads
04/01/2024

ads
ARUCAD ve SPOT Marine Life iş birliğinde sahil temizliği

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Graffiti Kulübü ve Doğa Sporları Kulübü, SPOT Marine Life iş birliği ve Kuzey Kıbrıs Eko-Agro Turizm Federasyonu desteği ile Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde sahil temizliği yaptı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, deniz kaplumbağası yumurtlama sahillerini koruma amacıyla çevresel bilinci artırmayı hedefleyen bir etkinlikte 165 kilograma yakın çöp toplanırken, ARUCAD Graffiti Kulübü sahile yerleştirilen büstleri çizimlerle renklendirdi.

04/01/2024 16:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ARUCAD, SPOT Marine Life
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.