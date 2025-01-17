ARUCAD Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğrencileri Haber Kıbrıs’ı Ziyaret Etti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu’nun eşliğinde Haber Kıbrıs’ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ile Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Müdür Yardımcısı ve Yazı İşleri Müdürü Bertuğ Topal ile bir araya geldi.

Haber Kıbrıs’ın işleyişi ve dijital medyanın dinamikleri hakkında bilgi veren Bertuğ Topal, öğrencilere yeni dijital medya trendlerini, içerik üretim sürecini ve dijital platformların haber tüketimindeki artan rolünü anlattı.

Hüseyin Ekmekçi ise Kıbrıs'ta medyanın gelenekselden dijitale geçiş sürecine değinerek, bu dönüşümün sektördeki etkilerini aktardı. Ayrıca, Ekmekçi, gazetecilik kariyerinden kesitler sunarak öğrencilere sektörle ilgili önemli deneyimlerini paylaştı.

Ziyaret sonunda öğrenciler, Haber Kıbrıs ekibiyle birebir iletişim kurma fırsatı bularak, meslek hayatlarıyla ilgili merak ettikleri soruları sorma şansı yakaladı. Bu ziyaret, öğrencilerin sektörü daha yakından tanımalarını ve uygulamalı bilgiler edinmelerini sağladı.

Haber Kıbrıs yetkilileri, geleceğin iletişimcileriyle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin iş dünyası ve akademi arasındaki bağı güçlendirdiğini vurguladı.