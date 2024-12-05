ARUCAD Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğrencileri SOS Çocuk Köyüne Özel Proje Geliştirdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek ve çocukların hayatlarına dokunmak amacıyla anlamlı bir projeye imza atıyor. Doç. Dr. Nuran Öze sorumluluğunda gerçekleştirilen “Yaratıcı Sunum” dersi kapsamında geliştirilen ve çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen “Kartopu Kadar İyilik” projesi çerçevesinde öğrenciler, SOS Çocuk Köyü Derneği’ni ziyaret ederek proje detaylarını paylaştı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, SOS Çocuk Köyü’nde düzenlenecek bir fon geliştirme etkinliği öncesinde öğrencilerin, derneğin çalışma prensiplerini ve faaliyetlerini yakından tanımasını sağladı. Ziyaret sırasında SOS Çocuk Köyü Derneği’nin Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız, öğrencilere dernek ve yerleşke hakkında detaylı bilgiler verdi.

Proje ekibindeki ARUCAD öğrencileri, dernek yetkilileriyle bir araya gelerek, 2025 Ocak ayında gerçekleşmesini planladıkları, 4-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olan “Kartopu Kadar İyilik” projesinin detaylarını paylaştı. Sunum sırasında öğrenciler, profesyonellerden geri bildirim alarak projelerini daha da geliştirme fırsatı buldu.

Kartopu Kadar İyilik Projesi, çocukların hem eğleneceği hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak yaratıcı aktiviteler içeriyor. Etkinlik aynı zamanda, SOS Çocuk Köyü Derneği’nin bakım ve destek sağladığı çocuklar için bağış toplamayı hedefliyor. Halka açık olarak gerçekleşecek bu etkinlik, toplumsal dayanışmayı artırmayı ve çocukların hayatına değer katmayı amaçlıyor.