ARUCAD Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğrencilerinden İletişim Sektörüne Ziyaret

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu'nun verdiği Yazım Teknikleri dersi kapsamında Kuzey Kıbrıs'ın iletişim alanındaki önemli kurumlarını ziyaret ederek sektörün profesyonelleriyle bir araya geldi.

Öğrenciler ilk olarak, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Öze, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan ve Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu eşliğinde Türk Ajansı Kıbrıs'ı (TAK) ziyaret etti. TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve Amiri Gürkut Özgül Mutluyakalı ile yapılan görüşmede, ajansın genel işleyişi ve tarihçesi üzerine bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, dünyada giderek yaygınlaşan dezenformasyonun etkileri ve bu durumla müadele yöntemleri, Kıbrıs ve Türkiye'den örneklerle ele alındı.

TAK ziyaretinin ardından öğrenciler, Yontucu ile birlikte Haber Kıbrıs'ı ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Genel Müdür Yardımcısı ve Yazı İşleri Müdürü Bertuğ Topal ve İnternet Yayınları Koordinatörü İrfan Gündüzler ile bir araya geldi. Görüşmede dijital medyanın gelişimi, gazetecilik üzerindeki etkileri, etik ilkeler ve gazetecilik değerleri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Programın son ziyaret noktalarından biri MediaLife Reklam ve Organizasyon oldu. Ajans sahibi Cem Vurgun ile yapılan görüşmede, dijital reklam ajanslarının işleyişi, reklam filmi stratejileri ve müşterilerle yapılan gizlilik sözleşmeleri gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

ARUCAD öğrencileri yapılan ziyaretlerle, iletişim sektöründeki güncel gelişmeleri yerinde inceleme şansı elde ederken, mesleki bağlarını da kuvvetlendirme fırsatı buldu.