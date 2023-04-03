 ARUCAD’da Ağaçlara Kuş Evleri Asıldı 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerinin, öğretim görevlisi Mümine Özdemirağ Yağlı’nın Temel Seramik Teknikleri dersi kapsamında yaptıkları kuş evleri ARUCAD’ın bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Üniversitenin Plastik Sanatlar Bölümünde eğitim gören öğrencilerin Temel Seramik Teknikleri dersinde yaptıkları kuş evleri bahçedeki ağaçlara asılarak kuşlara yuva oldu. Kuşların korunması ve yuva olarak kullanması amacıyla tasarlanan kuş evleri, onların rüzgârdan ve aşırı güneş ışığından olumsuz etkilenmelerinin önüne geçecek şekilde asıldı.

ARUCAD Garden’da gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle birlikte kuş evlerini ağaçlara asan Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, yaptığı açıklamada öğrencilerle duyduğu gururu dile getirdi. Vehbi, “Doğaya duyarlı projeler gerçekleştirmeleri bizleri mutlu ediyor. Üniversite olarak öğrencilere vermek istediğimiz değerlerden biri olan çevre bilincini, sanat ve tasarımla bütünleştirerek böyle güzel projelerle yaşatıldığını görüyorum. Her zaman bu konuda destek olacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

Seramik Bölümü öğretim görevlisi Mümine Özdemirağ Yağlı ise bir gün restoranda otururken ağaçların arasından kuş sesleri geldiğini ve dikkatli baktığında etrafta kuş olmadığını, bunun yapay bir ses olduğunu farkettiğini söyledi. Bunun üzerine kuş evleri projesini öğrencilerine verdiğini anlatan Yağlı, “O gün şunu fark ettim; bizim kuşlara ihtiyacımız var. Kuşların kendi doğalarında yaşamalarına destek olmamız gerektiğini düşündüm ve bu proje ile hem öğrencilerimizin hem de sesimizi duyurduğumuz herkesin farkındalık kazanmasını istedim” ifadelerini kullandı.

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03/04/2023 15:59