ARUCAD'da Atatürk’ü Anma Programı Gerçekleştirildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yılında saygı ve özlemle anmak üzere bir tören düzenledi. 8 Kasım Cuma günü Üniversitenin Konferans Salonunda gerçekleştirilen anma programına rektör vekili, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve idari birim çalışanları katıldı.

Anma programı, Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimiz için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başladı. Törenin devamında ARUCAD Modern Dans Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren, Atatürk’ün Türk sanatının gelişimi için attığı adımlara dikkat çeken, Cumhuriyet’in değerlerine ilişkin anlamlı bir konuşma yaptı.

Atatürk’ün sanatı ve estetiği toplumun medeni ilerleyişi için bir araç olarak gördüğünü vurgulayan Ergiydiren, onun modern Türkiye vizyonunun ve yaratıcı düşünceye verdiği değerin günümüz sanat eğitimine ışık tuttuğunu belirtti. Atatürk'ün sanatı, güzellik, barış ve sevgi temelinde bir medeniyet inşa etme idealini miras bıraktığını ifade eden Ergiydiren, bu değerlere sahip çıkarak geleceğe yürümek gerektiğini dile getirdi. Ergiydiren, “Tüm sanat ve yaratı alanlarında eğitim veren üniversitemizin yolu da şüphesiz çağdaş medeniyetin gerçekleşmesi yolu olarak Atatürk idealleriyle kucaklaşmaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerini doğrudan dünyanın kendisine dokunabilecek ustalara dönüştürmektedir. Bu vesileyle, bize bıraktığın sınırsız miras için teşekkür ederim. Huzur içinde uyu Atam” ifadelerini kullanarak konuşmasını sonlandırdı.

Anma töreni, ARUCAD Oyunculuk Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ersan Çıkı’nın, Bedri Rahmi Çağkan'ın "Nöbetçi Millet" adlı şiirini seslendirmesi ile sona erdi.