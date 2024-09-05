ARUCAD’da Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı Açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), lisansüstü programlarına yeni bir doktora programı ekledi. Üniversite, 2024-2025 Akademik Yılında eğitime başlayacak olan Medya ve İletişim Çalışmaları (Türkçe) Doktora Programı için öğrenci kabulüne başladı.

Kıbrıs’ın ve Bölgenin tek sanat-tasarım-iletişim odaklı eğitim veren üniversitesi ARUCAD, Mimarlık, Sanat ve Kültür Yönetimi, Sanatta Yeterlik alanlarındaki doktora programlarına Medya ve İletişim Çalışmaları (Türkçe) alanındaki doktora programını da ekledi. Günümüz medya ve iletişim disiplinlerinin tümünü içinde barındıran oldukça zengin, çeşitliliğe dayalı araştırma ve uygulama olanaklarını içeren Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programının amacı, iletişim ve medya araçlarının toplumlar nezdinde ne anlamlara geldiğini araştıran, sorgulayan disiplinlerarası etkileşim ile bütünleşmiş farklı alanlarla işbirliği geliştirebilen akademisyenler yetiştirmektir.

Yeni açılan doktora programı ile ilgili açıklama yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “ARUCAD olarak, sanat, tasarım ve iletişim alanlarında derinlemesine bilgi ve deneyim sunan yüksek lisans ve doktora programlarımıza yeni bir program daha ekledik. Bu yıl açtığımız Medya ve İletişim Çalışmaları (Türkçe) Doktora Programı ile, öğrencilere hem akademik dünyada hem de medya endüstrisinde başarılı kariyerler inşa etme fırsatı sunuyoruz” dedi.

ARUCAD’ın Lisansüstü Programlarına Başvurular Devam Ediyor

Adaylar 2024-2025 Akademik Yılı için ARUCAD’ın Sanat, Mimari Tasarım ve İletişim Çalışmaları alanlarındaki yüksek lisans programları ile Mimarlık, Sanatta Yeterlik, Sanat ve Kültür Yönetimi, Medya ve İletişim Çalışmaları alanlarındaki doktora programlarına başvuruda bulanabilecek. Üniversite, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenci adayları için %100’e varan burs olanağı sunuyor.

Adaylar, yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve (0533) 855 69 69 numaralı telefondan ulaşabilir.