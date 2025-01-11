ARUCAD’dan bir grup öğrenci ‘Kartopu Kadar İyilik Projesi’ kapsamında SOS Çocuk Köyü yararına etkinlik yaptı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İletişim Fakültesi yeni medya ve iletişim bölümü öğrencileri “Kartopu Kadar İyilik Projesi” kapsamında SOS Çocuk Köyü yararına etkinlik düzenledi.

Lapta- Alsancak- Çamlıbel Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Etkinliğin bilet satışlarından elde edilen gelir SOS Çocuk Köyü yararına kullanılacak.

Etkinlik hakkında BRT’ye bilgi veren ARUCAD İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Sorumlusu Nuran Öze, Kartopu Kadar İyilik Projesi’nin yaratıcı sunum dersi kapsamında gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Amaçlarının SOS Çocuk Köyü’nde kalan çocuklara farklı bir gün yaşatmak, SOS Çocuk köyü yararına fon geliştirmek ve toplumda sosyal farkındalığı artırmak olduğunu söyleyen Nuran Öze, projeye katkı koyan tüm kuruluşlara teşekkür etti.

SOS Çocuk Köyü Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu ise, ARUCAD öğrencilerinin önemli bir sosyal projeyi hayata geçirdiğini belirterek, etkinlikten elde edilecek gelirin SOS Çocuk Köyü yararına kullanılacağını söyledi.

Çocukların aileleri ile nitelikli zaman geçirmesi açısından güzel bir etkinlik olduğunu kaydeden Ahmet Akarsu, etkinliğin hayat bulmasında sponsor olan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, yarışmalar, dilek ağacı, yüz boyama, canlı dj performansı, seramik boyama ve hazine avı gerçekleştirildi.