ARUCAD’ın burs ve yetenek sınavı 10-12 Haziran’da

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Burs ve Yetenek Sınavları 10 ile 12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilere, yüzde 25, 50, 75 veya yüzde 100 burs imkanı sağlanacak.

Burs ve Yetenek Sınavları her fakülte için farklı tarihlerde yapılacak. 10 Haziran’da İletişim Fakültesi, 11 Haziran’da Sanat Fakültesi ve 12 Haziran’da Tasarım Fakültesi için sınav düzenlenecek. Sınavlar Girne’deki yerleşkede ve atölyeler binasında yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sınavların yeri, süreleri ve başlangıç saatleriyle ilgili bilgi www.arucad.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.