ARUCAD’ın ilk mezunlarından 7 farklı mekânda 7 sergi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) ilk mezunları “Mezuniyet Projesi” kapsamında ürettikleri eserlerini, Lefkoşa ve Girne’de 7 farklı mekânda izleyici ile buluşturdu.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında kurulan ve ilk mezunlarını bu yıl verecek olan ARUCAD öğrencilerinin mezuniyete özel olarak hazırladıkları kişisel sergilerde, Plastik Sanatlar Bölümünden Tülay Pirgalıoğlu, Güliz Baştaş, Hatice Tezcan, Mehveş Beyidoğlu, Elin Yurtdaş; Fotoğraf Bölümünden Ali Ghorbani Moghaddam ve Elis Ertepınar’ın eserleri yer alıyor.

Ayrıca bu süreçte, Photo Vogue sanatçısı olan Ali Ghorbani Moghaddam’in “Mezuniyet Projesi”nden bağımsız olarak hazırladığı kişisel sergisi de, Girne’de bulunan Art Rooms Galeri’de izleyici ile buluşuyor.

Onat

ARUCAD Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Onat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sanat Fakültesi’nden mezun olan öğrencilerin kişisel sergilerini farklı mekânlarda açmalarının önemli olduğunu belirterek, “Öğrencilerimiz, sergilerini hayata geçirirken tüm süreci kendileri yürüttü. Bu, onlar için son yıllarında değerli bir deneyim oldu” dedi.

ARUCAD’ın, akademik olarak bulunduğu coğrafyaya yarar sağlayan bir üniversite olmasının yanı sıra adanın kültürel gelişimine de önemli katkıda bulunduğunu ifade eden Onat, “Bugün mezun öğrencilerimizin kişisel sergilerini 7 farklı mekânda açmaları, bulunduğumuz coğrafyanın kültürel yaşamına kattığımız bir zenginliğin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



01/07/2022 19:01