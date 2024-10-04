ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit: Filistin halkına yardım götürmek için un yüklü tır yola çıktı

ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, Filistin halkına yönelik yardım çalışmalarına bir tır dolusu un gönderilmesiyle katkıda bulunulduğunu belirtti. Raşit, "Biraz önce ARUN'un önünden Filistin halkına yardım götürmek için unla dolu bir tır yola çıktı. O tırın yüklenişine ve aç, susuz, ızdırap çeken Filistinli çocuklara doğru yola çıkışına şahit olmak hayatım boyunca yaşadığım en huzur dolu anlardan biriydi," dedi.

Raşit, bu anlamlı projeye katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Çorbada biraz olsun bizim de tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Filistin halkına Kıbrıs'tan yardım ulaştırmak için büyük emek harcayan ve bizleri de bu projeye katan herkese sonsuz teşekkür ederim," diye konuştu.