Arun, Ekor’un iddialarını yalanladı

Arun'dan yazılı bir açıklama yapılarak, Ekor’un ‘fabrikalar un vermiyor’ iddiasının gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Arun tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, Ekor’un ‘fabrikalar un vermiyor’ iddiasının gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Arun’dan yapılan açıklamada, “Un ithalatının önünün açılmasını isteyen fırınların başında gelen Ekor Fırını, Arun Fabrikası’ndan un almaktadır. Ekor Fırını’ndan bugün yapılan açıklamada, hükümetin un ithalatını serbest bırakması karşılığında, fabrikamızın ‘cezalandırma’ yöntemi olarak kendisine un vermediği iddia edilmiştir. Bu iddia gerçek olmadığı gibi, talep ettiklerini unun yarın itibarıyla gönderileceği bilgisi de, bugün kendilerine tarafımızca iletilmiştir” denildi.

“EKOR’UN TALEP ETTİĞİ UN, EKMEKLİK DEĞİLDİR”

Ekmek üretemeyeceğini ve halkın ekmeksiz kalacağının iddia edildiğinin belirtilen açıklamada, “Ekor'un talep ettiği un, ekmeklik değil, lüx ürün üretmekte kullanılan özellikli undur” ifadelerine yer verildi.

“CEZALANDIRMA POLİTİKASI İZLEMİYORUZ”

Arun tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Buna rağmen yapılan bu yanlış açıklamanın sebebini anlayabilmiş değiliz. Kamuoyunun bildiği üzere, Cumartesi ve Pazar günü fabrikamız üretim yapmadığı için yıkanmış buğdayımız bulunmamaktaydı. Bu yüzden Pazartesi günü üretim yapamadık ve beyaz unu da ancak bugün üretebildik. Kasıtlı olduğuna inanmak istemediğimiz bu açıklamanın doğru olmadığını tüm kamuoyuna bildirir, her ne sebeple olursa olsun un göndermeyerek ‘cezalandırma’ politikası izlemediğimizi ve izlemeyeceğimizi belirtmek isteriz. Kendisiyle yapılan görüşmelerde de olduğu gibi, talep edilen beyaz unu da yarın itibarıyla göndereceğimizi tekrar hatırlatmak isteriz.”

Bu habere tepkiniz:



21/12/2021 19:54