Arun Un Fabrikası, Yeni Tesisinde Üretime Hazır

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14/11/2024

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Arun Un Fabrikası, Yeni Tesisinde Üretime Hazır

Arun Un Fabrikası Direktörü Tolga Ahmet Raşit, uzun süredir büyük bir çaba ile üzerinde çalıştıkları yeni üretim tesislerinde ilk deneme üretimini başarıyla tamamladıklarını duyurdu. Raşit, "Bugün benim için duygusal bir gündü. Kıbrıs Türkünün Un Fabrikası Arun, artık çok daha güçlü ve yarınlara çok daha hazır" ifadelerini kullandı.

Yeni tesisin çok yakında seri üretime başlayacağı bilgisini veren Raşit, Kıbrıs Türk halkının gururu olan Arun’un büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Ortaköy'deki mevcut fabrikanın veznesinin her zamanki gibi satışlarına devam edeceğini, buranın kapatılmayacağını belirterek müşterilerine güvence verdi.

14/11/2024 20:51
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TAGS: Arun Un Fabrikası, Tolga Ahmet Raşit,
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