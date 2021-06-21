Arun'dan Hüseyin Minnoş'a teşekkür plaketi

Kıbrıs kültürümüze ait önemli lezzetler olan ekmek kadeyifi ve çörek ile meşhur Minnoş fırını işletmecisi Hüseyin Minnoş'a ARUN tarafından teşekkür plaketi verildi.

1928'de kurulan ve 1958 yılından beri ARUN ürünlerini kullanan Minnoş Fırını işletmecisi Hüseyin Minnoş'a plaketini Arun Direktörü Tolga Ahmet Raşit verdi.

Raşit sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

O bir efsane. Babadan devraldığı mesleğini bugünlere kadar taşımış, Kıbrıs kültürümüze ait önemli lezzetler olan ekmek kadeyifi ve çörek ile meşhur olmuş Minnoş fırını işletmecisi Hüseyin Minnoş" dan bahsediyorum. Yaptığı ekmek kadeyifinin ünü sadece ülkemizde değil yurt dışında da biliniyor. Uluslararası yemek fetivallerinden birincilik ödülleri var. Geçtiğimiz günlerde Hüseyin abimizi yeni yerinde ziyaret ettik ve dile kolay 63 yıllık kesintisiz işbirliğimizden dolayı ona teşekkür plaketimizi sunduk. Orada onula sohbet ederken babasından ögrendiği mesleğini kızı Özel'e devretmeye hazırlandığını ögrendik. Bu haber bizi çok mutlu etti çünkü Kıbrıs Türk kültüründe önemli yeri olan ekmek kadeyifi ve çöreğinin unutulmadan gelecek nesillere taşınması son derece önemlidir. 1928 yılından beri süregelen Minnoş efsanesi dededen toruna devam edecek. Kültürümüze ait lezzetleri nesilden nesile gayet başarılı bir şekilde yaşattıķları için başta Hüseyin abiye ve ailesine Kıbrıs Türk halkı adına sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız..

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21/06/2021 11:36