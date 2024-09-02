Arzum 2024 KKTC Selin Karakaya Kadınlar Satranç Şampiyonası Tamamlandı

29-30-31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 Tarihlerinde KKTC’nin 3 farklı şehrinde gerçekleşen turnuvada 20 Kadın sporcu kıyasıya yarıştı.

Turnuvanın ödül töreninde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı ve Selinimizin annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya, Arzum KKTC ve Edip Elektronik Direktörü Ayşe Edip ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Dr. Mert Taşkın konuşmalarını yaparak kazanan sporculara ödüllerini takdim etti.

Turnuvanın gerçekleşmesinde büyük desteği olan turnuva sponsorumuz Arzum KKTC Edip Elektronik’e, TED Koleji’ne, Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne, Ekor Elegance Otel’e ve tüm sporculara teşekkür ederiz.

Ölümsüz Şampiyon Selin Karakaya’nın Annesi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ödül töreninde yaptığı konuşmada Selin’in adını yaşatma adına yapılan yarışmaya katılan herkese yürekten teşekkür etti.

Karakaya, adalet arayışı yanında Şampiyon Meleklerin adını her platformda yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

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