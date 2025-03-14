“Aşağı Pirgo” bölgesindeki okulların öğrencilerinin KKTC üzerinden Güney Lefkoşa’ya gidişi yasaklandı

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14/03/2025

“Aşağı Pirgo” bölgesindeki okulların öğrencilerinin KKTC üzerinden Güney Lefkoşa’ya gidişi yasaklandı

 Güney Kıbrıs'ta Eğitim Bakanlığı’nın, “Kato Pirgo” (Aşağı Pirgo) bölgesinde ikamet eden anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, okul faaliyetlerine katılmak amacıyla Güney Lefkoşa gitmek için KKTC’ye geçmelerini yasakladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Aşağı Prigo-Tillira Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Veliler Birliği” tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki okullarda okuyan öğrencilerin, bölge dışındaki faaliyetlere katılmak amacıyla KKTC üzerinden Güney Lefkoşa’ya gitmelerinin yasaklanmasını kınadıklarını yazdı.

Habere göre Veliler Birliği, bu kararla bölge çocuklarının izolasyonuna bir yenisinin eklendiği belirtti.

Gazete, kararı protesto etmek için açıklanan önlemlerin ise, Eğitim Bakanlığı’nın çözüm bulunacağına dair taahhüdü sonrasında ertelendiğini vurguladı.

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