Aşağı Taşkent Muhtarlık Binası ve Heybeti Şöförel Parkı hizmete açıldı

Aşağı Taşkent Köyü’nde heyecanla beklenen muhtarlık binası ve park, yoğun bir katılımla hizmete açıldı. Açılışta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Aşağı Taşkent Muhtarı Mehmet Arif Yavuz’un yaptığı konuşmalarda, projelerin önemi vurgulandı. Açılışa CTP Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de katıldı. Parka, beş yıl önce hayatını kaybeden Taşkentli Heybeti Şöförel’in ismi verildi.

Erhürman: Yerinden hizmet anlayışının önemi bir kez daha ortaya çıktı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, projenin anlam ve önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Güzel bir vesileyle burada birlikte olmak mutluluk verici. Hem belediye başkanımıza hem de muhtarımıza teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum. Küçük ama çok keyifli bir ortam ortaya çıktı. Çocuklarımız için vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturuldu. Zamansız kaybettiğimiz değerli bir kişinin isminin yaşatılması, bölge halkı için çok anlamlı. Bu, kayıplarımızı unutmadığımızı göstermek açısından da önemlidir. Belediyeler, dört bir yanda pek çok hizmeti üstlenmiş durumda. Yerinden ve yerel hizmet anlayışının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.”

Çelebi: Eksikleri birer birer tamamlamaya devam ediyoruz

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, belediyenin bölgede yaptığı çalışmalardan bahsederek şu açıklamalarda bulundu: “Belediyemiz, her gün ve her dakika halkımıza hizmet için çalışmaya devam ediyor. Eksiklerimizi birer birer tamamlıyoruz. Bugüne kadar 14 muhtarlığın büyük bir kısmının muhtarlık binalarını tamamladık. Taşkent’te muhtarımızla birlikte böyle güzel bir yeri seçtik. Daha önce de bu alan çocuk parkı için ayrılmıştı. Bir yıl önce başlattığımız çalışmayı bugün tamamlayarak hizmete açmış bulunuyoruz. Zamansız bir şekilde kaybettiğimiz Heybeti Hanım’ın adını yaşatmak bizler için çok anlamlı. Belediyemiz, sadece bu tür hizmetlerle değil, sağlık hizmetlerinden eğitime, futbol sahalarının bakımına kadar pek çok alanda bölge halkına destek veriyor.”

Yavuz: Heyecanlı, mutlu ve gururluyum

Açılışta konuşan Aşağı Taşkent Muhtarı Mehmet Arif Yavuz, şu ifadeleri kullandı: “Taşkent’in ihtiyacı olan muhtarlık binası ve çocuk parkının açılışını gerçekleştiriyoruz. Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Muhteşem manzarasıyla muhtarlık binamız, belediye başkanımızın eseridir. Şahsım ve köylülerim adına kendisine teşekkür ederim. Beş yıl önce zamansız bir şekilde kaybettiğimiz mahallemizin sevilen isimlerinden Heybeti Şöförel’in isminin bu alana verilmesi ailesini ve bizleri çok mutlu etti.”