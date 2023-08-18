Aşam yayınladığı mesajda, Seyis’in, uzun süredir mücadele ettiği hastalığına bugün yenik düştüğünü ifade ederek, hayatı boyunca işçi sınıfının mücadelesinde en ön saflarda olan ve kararlı mücadele yürüten Mehmet Seyis’in, sendikal yaşama 1977 yılında DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası’na üye olarak başladığını kaydetti.

“Ülkemizin yeniden birleşmesi ve barış mücadelesinin hayat bulması için Kıbrıs’ın tüm işçileri ile birlikte hayatın her alanında mücadele yürüttü” diyen Aşam, Seyis’in, 2005 yılında gerçekleşen DEV-İŞ 9. Olağan Kongresi’nde genel başkanlık görevine seçildiğini belirtti.

Seyis’in, 8 yıl sürdürdüğü genel başkanlık görevinden 13 şubat tarihinde yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Koral Aşam, “DEV-İŞ camiası ve işçi sınıfı, Mehmet Seyis’in emek mücadelesine yaptığı katkıları asla unutmayacak. Acımız ve üzüntümüz büyüktür, başta ailesi ve işçi sınıfına baş sağlığı ve sabırlar dileriz” dedi.

Aşam, cenaze ile ilgili programın gün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.