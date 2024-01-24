Aşam: Sağlıklı bir şekilde yeniden buluşmak üzere

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı..Aşam sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklama ise şu şekilde;

"Sevgili dostlarım yoldaşlarım, pazartesi sabahı geçirmiş olduğum rahatsızlık sebebi ile endişelendik endişelendirdik. Şu an iyiyim, endişelenecek ciddi bir durum yok gibi. Fakat Şimdiye kadar yapılan tetkiklerde somut, elle tutulur bir teşhis olmaması sevindirici olmakla birlikte, yaşadığım sıkıntının gerekçelendirilememesi ise endişe verici. Tetkikler bir süre daha devam edecek. Yaşadığım sıkıntı dolayısı ile arayan,mesaj atan yüzlerce dostum, yoldaşım, arkadaşlarıma cevap veremediğim ve merakta bıraktığım için üzgünüm. Daha birlikte yürünecek çok yolumuz var. Birkaç gün daha sürecek olan tetkiklerin ardından, sağlıklı bir şekilde yeniden buluşmak üzere, iyi ki varsınız."