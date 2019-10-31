Aşam: Toplu iş sözleşmeleri tehlike altında

DEV-İŞ'e bağlı EMEK-İŞ Sendikası'nın 21. Olağan Genel Kurul'u geçtiğimiz Cumartesi gerçekleşti.

Kongrede sendikanın yeni kurulları oluşturuldu.

Kongrede konuşan Emek-İş Genel Başkanı Koral Aşam, geçmiş dönemin değerlendirmesini yaptı, geleceğe dair beklenen sıkıntılara değendi.

Ekonomik protokolün pek çok temel hakkına, özellikle de toplu iş sözleşmesi hakkına ciddi bir şekilde zarar vereceğini kaydeden Aşam, toplumun gittikçe yoksullaştığına değinerek, yeni mücadele süreçlerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Sendikanın yeni kurulları belli oldu

Sendikanın yeni kurullarının da seçildiği kurultayda Koral Aşam, Burçin Kişmir, Çağan Gulamkadir, Sesil Dağman ve Ogün Öneri yeni Yönetim Kurulu'na seçildi.

Denetim Kurulu: Civan Mert, İpek Altınışık, Ozay Kaya

31/10/2019 19:03