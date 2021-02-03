Aşardağ: Yetti be hodri meydan…

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ülkede yaşanan Covid-19 sürecini değerlendirerek isyan etti.

Ülkedeki siyasilerin yanlış bilgilendirildiğine dikkat çeken Aşardağ, doğru bilgiye sağlıkçıların verebileceğini savundu.

“Son pişmanlık fazda etmez” diyen Aşardağ “Elimiz yakanızda olacaktır ve öyle bir kamuoyu yaratacağız ki ters bir karar alamayacaksınız. Yetti be hodri meydan…” dedi

Erden Aşardağ’ın açıklaması şöyle:

Bakanlar Kurulu’nda danışmanlar tarafından kandırılan politikacılara!!! (Doğruyu gören ama birşey yapamayanlara lafım yok ama tavsiyem var) mantığa uyan her tıbbı tartışmaya varım saygım var

ama!!! Sakın bir daha test sayısı arttı bundan dolayı pozitif vakalar arttı diye bir söylevde bulunmayın sakın. Size gülerler tıp dünyasında hem de çok gülerler. Tıp böyle işlemez.

Bu çok şanssız ve tehlikeli bir öngörüdür. Yanlıştır tıbbı cahilliktir.

Sakın bir daha KKTC’nin kapatılması için vaka sayısı 100’leri geçmesi gerekir diye bir öngörüde bulunmayın. Tıbbı cahilliktir.

Bunu hangi hoca hangi sağlıkçı söylerse inanmayın. Memleketlerin kapanma ve önlemlerini alma kriterleri bellidir. Hocalarınız bilmiyorsa gelsin öğretelim. Uymayın.

Bize inanmazsanız pandemide çalışan fedakar sağlıkçılara inanın. Onlar gerçeklerdir.

Kendi memleketinizin insanlarına uzmanlarına güvenmeyi hala daha öğrenemediniz. Tüm gerçekleri ortaya seren 1 yıldır canı çıkan sağlıkçıları dinlemeyi reddediyorsunuz.

Partilere yanlış ve eksik bilgiler veren danışmanlar, ve buna uyan politikacılar altında kalacaksınız bu yükün.

Her memleketin kendi şartları vardır. Bizim şartlarımız bu kadar. Artık kırmızı alarm vardır. Eksik bilgiler verenlere inanmayın.

Burada birçok sağlıkçı arkadaşım adına size sesleniyorum ey durumun farkında olmayan siyasetçiler ve onların akıl hocaları, hiç merak etmeyin size aldığınız bu kararlarla milleti yaktırmayacağız.

Buradan ilan ediyorum Sağlık Bakanlığı içerisinde aktif olarak çalışmak üzere Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ekibini başta sn. Özlem Gürkut olmak üzere katmazsanız, daha çok kandırılacak ve daha çok yanılacaksınız.

Uykudan uyanın. Son pişmanlık fazda etmez. Elimiz yakanızda olacaktır ve öyle bir kamuoyu yaratacağız ki ters bir karar alamayacaksınız. Yetti be hodri meydan bizim gibi düşünen sağlıkçılar ve aydın insanlar adına.

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03/02/2021 22:50