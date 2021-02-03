Aşardağ: Yetti be hodri meydan…

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03/02/2021

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Aşardağ: Yetti be hodri meydan…

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ülkede yaşanan Covid-19 sürecini değerlendirerek isyan etti.

Ülkedeki siyasilerin yanlış bilgilendirildiğine dikkat çeken Aşardağ, doğru bilgiye sağlıkçıların verebileceğini savundu.

“Son pişmanlık fazda etmez” diyen Aşardağ “Elimiz yakanızda olacaktır ve öyle bir kamuoyu yaratacağız ki ters bir karar alamayacaksınız. Yetti be hodri meydan…” dedi

Erden Aşardağ’ın açıklaması şöyle:

Bakanlar Kurulu’nda danışmanlar tarafından kandırılan politikacılara!!! (Doğruyu gören ama birşey yapamayanlara lafım  yok ama tavsiyem var) mantığa uyan her tıbbı tartışmaya  varım  saygım var

ama!!!  Sakın bir daha test sayısı arttı bundan dolayı pozitif vakalar arttı diye bir söylevde bulunmayın sakın. Size gülerler tıp  dünyasında hem de çok gülerler. Tıp böyle işlemez.

Bu çok şanssız ve tehlikeli bir öngörüdür. Yanlıştır tıbbı cahilliktir.

Sakın bir daha KKTC’nin kapatılması için vaka sayısı 100’leri geçmesi gerekir diye bir öngörüde bulunmayın. Tıbbı cahilliktir.

Bunu hangi hoca hangi sağlıkçı söylerse inanmayın. Memleketlerin kapanma ve önlemlerini alma kriterleri bellidir. Hocalarınız bilmiyorsa gelsin öğretelim. Uymayın.

Bize inanmazsanız pandemide çalışan fedakar sağlıkçılara inanın. Onlar gerçeklerdir. 

Kendi memleketinizin insanlarına uzmanlarına güvenmeyi hala daha öğrenemediniz. Tüm gerçekleri ortaya seren 1 yıldır canı çıkan sağlıkçıları dinlemeyi reddediyorsunuz.

Partilere yanlış ve eksik bilgiler veren danışmanlar, ve buna uyan politikacılar altında kalacaksınız bu yükün.

Her memleketin kendi şartları vardır. Bizim şartlarımız bu kadar. Artık kırmızı alarm vardır. Eksik  bilgiler verenlere inanmayın.

Burada birçok sağlıkçı arkadaşım adına size  sesleniyorum ey durumun  farkında olmayan siyasetçiler ve onların akıl  hocaları,  hiç  merak  etmeyin size aldığınız bu kararlarla milleti yaktırmayacağız.

Buradan ilan ediyorum Sağlık Bakanlığı içerisinde aktif olarak çalışmak üzere  Kıbrıs Türk Tabipler  Birliği  ekibini  başta sn. Özlem Gürkut olmak üzere katmazsanız, daha çok  kandırılacak ve  daha çok  yanılacaksınız.

Uykudan uyanın. Son pişmanlık fazda etmez. Elimiz yakanızda olacaktır ve öyle bir kamuoyu yaratacağız ki ters bir karar alamayacaksınız. Yetti be hodri meydan bizim gibi düşünen  sağlıkçılar ve aydın insanlar  adına.

03/02/2021 22:50
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TAGS: erden aşardağ, haberkibrsi, covid-19,
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