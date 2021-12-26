Asayiş ve Trafik Denetimleri Yapıldı

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 22:00 – 02:00 saatleri arasında yapılan denetimlerde trafiğin yanı sıra kumarhaneler, gece kulüpleri, bahis evleri, bet ofisler, kıraathaneler, pansiyonlar, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucunda, Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edildi, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik ekiplerinin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 410 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 134 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan 7 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin Gazimağusa’da gerçekleştirdiği denetimlerde ise 850 araç kontrol edildi ve 109 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 5 araç trafikten men edildi.

Girne’de faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 67 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin Girne’de gerçekleştirdiği denetimler sonucu 632 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 211 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 22 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 268 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 58 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.

İskele’de faaliyet gösteren eğlence mekanları ile kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 6 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin İskele’de gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 425 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 65 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

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26/12/2021 11:21