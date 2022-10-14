Asayiş ve trafik denetimlerine, ara verilmeden devam ediliyor

Dün akşam, 20:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyut Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Üç İlçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında; bahis evleri, kahvehaneler, kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde; ülkemizde izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 21 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 45 kişi tesit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Üç İlçede gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu ise, toplam 4103 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1069 araç sürücüsü rapor edilirken, çeşitli suçlardan dolayı 32 araç ise trafikten men edilmiştir. Yapılan denetimlerde ayrıca, aracında tecavüzi alet (ahşap sopa) bulundurduğu tespit edilen bir araç sürücüsü aleyhinde de yasal işleme gidilmiştir.

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14/10/2022 12:07