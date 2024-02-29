Asbuzu U16 Bölge Karmaları kadroları açıklandı

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29/02/2024

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Asbuzu U16 Bölge Karmaları kadroları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları’nın karma listeleri, maç programları ve günleri belli oldu. Tek devreli lig formatına göre oynanacak karşılaşmalar 1 Mart Cuma, 5 Mart Salı, 8 Mart Cuma, 12 Mart Salı, 15 Mart Cuma tarihlerinde saat 15.30’da oynanacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

 

Bölge karmaları antrenörleri tarafından seçilen karmalar şöyle;

 

LEFKOŞA KARMASI

 

HAKKI DUVARCI

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

ALİ CAN

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

ALİ ÖZİNANÇLI

YENİCAMİ AK

ARCAN ERÇELİK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

ARKAN ERÇELİK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

BARAN ÇALIŞKAN

YENİCAMİ AK

BUĞRA ULUĞ

YENİCAMİ AK

CAVİT DEMİRAY

YENİCAMİ AK

CELAL ŞEHSUVAROĞLU

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

EFE ŞÜKRÜ TÜRKER

GÖNYELİ SK

EGE AZMİDOLU

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

EGE UÇAR

GÖNYELİ SK

ELMAZ ERYAMAN

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

EROL AKBULUT

GÖNYELİ SK

HASAN ÖMERPAŞA

YENİCAMİ AK

İBRAHİM ENES DOYDUK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

ÖMER BAYRAKTAR

GÖNYELİ SK

SALİM DÜŞÜNÜR

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

SAMİ ONUR KONAÇ

YENİCAMİ AK

TUNÇ ÇALIŞKAN

YENİCAMİ AK

YUSUF DOĞAN

GÖÇMENKÖY İYSK

 

GİRNE KARMASI

 

ARDA İPEK

TÜRK OCAĞI LİMASOL

ARDA KALKAN

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

ARDA OZANSOY

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

BERTU SAĞIR

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

ÇINAR ARIK

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

DEMİRCAN TUNA

TÜRK OCAĞI LİMASOL

DEREN ÖZCİHAN

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

EMRE AYDIN

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

EMRE SÖYLEMEZ

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

GALİP MUSA KARASAKAL

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

HALİT ŞAKALAK

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

HÜSEYİN RAHMİOĞLU

TÜRK OCAĞI LİMASOL

KAAN ZEYTUNCU

TÜRK OCAĞI LİMASOL

MEHMET UYAN

OZANKÖY

MUSTAFA EGE TOPÇU

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

NAZIM EFE HAMURCU

TÜRK OCAĞI LİMASOL

ÖMER ÇAMLICA

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

RAMAZAN AYTAŞ

TÜRK OCAĞI LİMASOL

SALİM TUNA CEVENLİ

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

SARP OTCUOĞLU

TÜRK OCAĞI LİMASOL

YUNUS DİLÖZ

TÜRK OCAĞI LİMASOL

 

GAZİMAĞUSA KARMASI

 

ALİ MERTOL

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

ADNAN TEKMAN

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

ALİ KEMAL KARACA

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

ALİ MİRZA AKSOY

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

DANIEL MOHAMMADRAFIEI

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

DENİZ ŞEREN

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

DEVRAN YEŞİLBAŞ

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

DOĞAN POYRAZ CENGİZ

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

DURSUN KAÇAR

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

EFE ÇOLAK

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

EFE KÜRŞAT ÖZER

VADİLİ TÇBSK

EGE YALAP

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

ERDEM YILMAZ

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

ERSEN CAN AKBAŞAK

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MEHMET EGE KURT

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

MERT KUŞ

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MURAT GÜÇVER

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

NEŞET EMİR KARAKIŞLA

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

RİFAT SALİH DURSUN

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

TİMUR MINDIK

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

VAROL KÖSE

ÜNİMAR MARAŞ GSK

 

GÜZELYURT-LEFKE TSK KARMASI

 

AHMET ALİ KOÇAK

DOĞUKENT SK

AHMET DÖNMEZ

BAF ÜLKÜ YURDU

ARDA ÇEKER

BAF ÜLKÜ YURDU

ARDA YÜKSEL

YALOVA SK

AZAT KÖSE

LEFKE TSK

BATU AKTUNÇLAR

BAF ÜLKÜ YURDU

DERVİŞ  DİLLİK

YALOVA SK

EFE ESAT GÖMÜLLÜ

DOĞUKENT SK

ERKAN YOLAÇ

LEFKE TSK

HASAN ERDELHUN

BİNATLI YSK

HASAN HÜSEYİN GÜLER

BİNATLI YSK

HUDAYNAZAR DOVLETNAZAROV

DOĞUKENT SK

HÜSEYİN ÇİFTCİ

BAF ÜLKÜ YURDU

KAAN KARACAASLAN

BAF ÜLKÜ YURDU

MEHMET ALTINMAKAS

BAF ÜLKÜ YURDU

OKTAY TAŞCI

BAF ÜLKÜ YURDU

ÖMER KADAK

DOĞUKENT SK

RAİF SELDEN

BİNATLI YSK

RAMAZAN SAÇAR

DOĞUKENT SK

RIDVAN KONAÇ

DOĞUKENT SK

TANER SEYİTLER

LEFKE TSK

 

MESARYA SK KARMASI

 

MERT BARAN MUTLU

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

ABDUL SAMED ŞİMŞEK

ESENTEPE KKSK

AHMET CEMİLER

MESARYA SK

ALİ İNCE

DÜZKAYA KOSK

EDİZ YEŞİLKUŞAK

MESARYA SK

EFE YILMAZ

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

EVREN EKİCİ

ESENTEPE KKSK

FARUK ÇELER

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

HALİL BORAN BABAHAN

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

HALİL İBRAHİM YILMAZ

MESARYA SK

HASAN OSMANLIZADELER

MESARYA SK

HASAN ÖLMEZ

MESARYA SK

HASAN YILMAZOĞULLARI

CİHANGİR GSK

İLYA USHAKOV

DÜZKAYA KOSK

KAYA ERDEN

TÜRKMENKÖY ASK

KAYA MİROĞLU BAHADIR

ESENTEPE KKSK

MEHMET EFE ÖZER

MESARYA SK

MUSTAFA KORKMAZ

MESARYA SK

REŞAT GÜRSUN

CİHANGİR GSK

TUĞRA DEVRAN GÜDEN

DÜZKAYA KOSK

UMUT YAVUZATMACA

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

 

İSKELE KARMASI

 

BARAN ATASEVER

1461 İSKELE TRABZONSPOR

İBRAHİM YAZICI

MORMENEKŞE GBSK

MEHMETALİ TANYEL ÖZTEMİZ

YENİBOĞAZİÇİ DSK

ARAS ARIKAN

YENİBOĞAZİÇİ DSK

MEHMET EMİR DERE

YENİBOĞAZİÇİ DSK

MAHMUT EMRE KUŞ

1461 İSKELE TRABZONSPOR

SELKAN AKBELLİ

YENİBOĞAZİÇİ DSK

TOLGAHAN AK

1461 İSKELE TRABZONSPOR

RASIM ÇALIŞ

1461 İSKELE TRABZONSPOR

HASAN HÜSEYİN KIRBAÇ

1461 İSKELE TRABZONSPOR

İSMAİL OSUM

1461 İSKELE TRABZONSPOR

HÜSEYİN EGE MARABA

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

AGAJAN KANDYMOV

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

EFE KANAT

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

ÇAĞATAY ÇETİNEL

YENİBOĞAZİÇİ DSK

ADIYAT TULEPBERGENOV

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

BARAN GECEKUŞU

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

MEHMET EFE ERTÜRK

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

ARMAN ATASEVER

1461 İSKELE TRABZONSPOR

YAMEN SAİF

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

IGOR LESHCHISHAK

PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

 

KARMA ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİ

 

LEFKOŞA KARMASI: Şefik ŞANLITÜRK, Kadri ALAGÖZ, Ahmet KOCAYİĞİT (Yönetici)

MESARYA KARMASI: Umut GÜDEN, Tevfik BABAHAN, Ali DÜDÜKÇÜ (Yönetici)

GİRNE KARMASI: Mehmet DEMİR, Süleyman ÇAMLICA, Mustafa ŞENER (Yönetici)

İSKELE KARMASI: Kemal Mustafa BAYIKOĞLU, Mehmet MARABA, Cem KANAT (Yönetici)

GÜZELYURT-LEFKE KARMASI: Cengiz BAHŞİ, Ebuzer ULAŞ, Hasan ALTINMAKAS (Yönetici)

GAZİMAĞUSA KARMASI: Mehmet Emin ZAİM, Mustafa DEVECİOĞLU, Kansu AKSU (Yönetici)

 

29/02/2024 10:58
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