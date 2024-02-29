Asbuzu U16 Bölge Karmaları kadroları açıklandı
29/02/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları’nın karma listeleri, maç programları ve günleri belli oldu. Tek devreli lig formatına göre oynanacak karşılaşmalar 1 Mart Cuma, 5 Mart Salı, 8 Mart Cuma, 12 Mart Salı, 15 Mart Cuma tarihlerinde saat 15.30’da oynanacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Bölge karmaları antrenörleri tarafından seçilen karmalar şöyle;
LEFKOŞA KARMASI
HAKKI DUVARCI
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
ALİ CAN
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
ALİ ÖZİNANÇLI
YENİCAMİ AK
ARCAN ERÇELİK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
ARKAN ERÇELİK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
BARAN ÇALIŞKAN
YENİCAMİ AK
BUĞRA ULUĞ
YENİCAMİ AK
CAVİT DEMİRAY
YENİCAMİ AK
CELAL ŞEHSUVAROĞLU
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
EFE ŞÜKRÜ TÜRKER
GÖNYELİ SK
EGE AZMİDOLU
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
EGE UÇAR
GÖNYELİ SK
ELMAZ ERYAMAN
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
EROL AKBULUT
GÖNYELİ SK
HASAN ÖMERPAŞA
YENİCAMİ AK
İBRAHİM ENES DOYDUK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
ÖMER BAYRAKTAR
GÖNYELİ SK
SALİM DÜŞÜNÜR
CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
SAMİ ONUR KONAÇ
YENİCAMİ AK
TUNÇ ÇALIŞKAN
YENİCAMİ AK
YUSUF DOĞAN
GÖÇMENKÖY İYSK
GİRNE KARMASI
ARDA İPEK
TÜRK OCAĞI LİMASOL
ARDA KALKAN
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
ARDA OZANSOY
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
BERTU SAĞIR
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
ÇINAR ARIK
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
DEMİRCAN TUNA
TÜRK OCAĞI LİMASOL
DEREN ÖZCİHAN
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
EMRE AYDIN
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
EMRE SÖYLEMEZ
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
GALİP MUSA KARASAKAL
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
HALİT ŞAKALAK
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
HÜSEYİN RAHMİOĞLU
TÜRK OCAĞI LİMASOL
KAAN ZEYTUNCU
TÜRK OCAĞI LİMASOL
MEHMET UYAN
OZANKÖY
MUSTAFA EGE TOPÇU
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
NAZIM EFE HAMURCU
TÜRK OCAĞI LİMASOL
ÖMER ÇAMLICA
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
RAMAZAN AYTAŞ
TÜRK OCAĞI LİMASOL
SALİM TUNA CEVENLİ
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
SARP OTCUOĞLU
TÜRK OCAĞI LİMASOL
YUNUS DİLÖZ
TÜRK OCAĞI LİMASOL
GAZİMAĞUSA KARMASI
ALİ MERTOL
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
ADNAN TEKMAN
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
ALİ KEMAL KARACA
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
ALİ MİRZA AKSOY
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
DANIEL MOHAMMADRAFIEI
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
DENİZ ŞEREN
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
DEVRAN YEŞİLBAŞ
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
DOĞAN POYRAZ CENGİZ
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
DURSUN KAÇAR
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
EFE ÇOLAK
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
EFE KÜRŞAT ÖZER
VADİLİ TÇBSK
EGE YALAP
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
ERDEM YILMAZ
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
ERSEN CAN AKBAŞAK
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MEHMET EGE KURT
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
MERT KUŞ
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MURAT GÜÇVER
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
NEŞET EMİR KARAKIŞLA
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
RİFAT SALİH DURSUN
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
TİMUR MINDIK
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
VAROL KÖSE
ÜNİMAR MARAŞ GSK
GÜZELYURT-LEFKE TSK KARMASI
AHMET ALİ KOÇAK
DOĞUKENT SK
AHMET DÖNMEZ
BAF ÜLKÜ YURDU
ARDA ÇEKER
BAF ÜLKÜ YURDU
ARDA YÜKSEL
YALOVA SK
AZAT KÖSE
LEFKE TSK
BATU AKTUNÇLAR
BAF ÜLKÜ YURDU
DERVİŞ DİLLİK
YALOVA SK
EFE ESAT GÖMÜLLÜ
DOĞUKENT SK
ERKAN YOLAÇ
LEFKE TSK
HASAN ERDELHUN
BİNATLI YSK
HASAN HÜSEYİN GÜLER
BİNATLI YSK
HUDAYNAZAR DOVLETNAZAROV
DOĞUKENT SK
HÜSEYİN ÇİFTCİ
BAF ÜLKÜ YURDU
KAAN KARACAASLAN
BAF ÜLKÜ YURDU
MEHMET ALTINMAKAS
BAF ÜLKÜ YURDU
OKTAY TAŞCI
BAF ÜLKÜ YURDU
ÖMER KADAK
DOĞUKENT SK
RAİF SELDEN
BİNATLI YSK
RAMAZAN SAÇAR
DOĞUKENT SK
RIDVAN KONAÇ
DOĞUKENT SK
TANER SEYİTLER
LEFKE TSK
MESARYA SK KARMASI
MERT BARAN MUTLU
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
ABDUL SAMED ŞİMŞEK
ESENTEPE KKSK
AHMET CEMİLER
MESARYA SK
ALİ İNCE
DÜZKAYA KOSK
EDİZ YEŞİLKUŞAK
MESARYA SK
EFE YILMAZ
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
EVREN EKİCİ
ESENTEPE KKSK
FARUK ÇELER
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
HALİL BORAN BABAHAN
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
HALİL İBRAHİM YILMAZ
MESARYA SK
HASAN OSMANLIZADELER
MESARYA SK
HASAN ÖLMEZ
MESARYA SK
HASAN YILMAZOĞULLARI
CİHANGİR GSK
İLYA USHAKOV
DÜZKAYA KOSK
KAYA ERDEN
TÜRKMENKÖY ASK
KAYA MİROĞLU BAHADIR
ESENTEPE KKSK
MEHMET EFE ÖZER
MESARYA SK
MUSTAFA KORKMAZ
MESARYA SK
REŞAT GÜRSUN
CİHANGİR GSK
TUĞRA DEVRAN GÜDEN
DÜZKAYA KOSK
UMUT YAVUZATMACA
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
İSKELE KARMASI
BARAN ATASEVER
1461 İSKELE TRABZONSPOR
İBRAHİM YAZICI
MORMENEKŞE GBSK
MEHMETALİ TANYEL ÖZTEMİZ
YENİBOĞAZİÇİ DSK
ARAS ARIKAN
YENİBOĞAZİÇİ DSK
MEHMET EMİR DERE
YENİBOĞAZİÇİ DSK
MAHMUT EMRE KUŞ
1461 İSKELE TRABZONSPOR
SELKAN AKBELLİ
YENİBOĞAZİÇİ DSK
TOLGAHAN AK
1461 İSKELE TRABZONSPOR
RASIM ÇALIŞ
1461 İSKELE TRABZONSPOR
HASAN HÜSEYİN KIRBAÇ
1461 İSKELE TRABZONSPOR
İSMAİL OSUM
1461 İSKELE TRABZONSPOR
HÜSEYİN EGE MARABA
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
AGAJAN KANDYMOV
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
EFE KANAT
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
ÇAĞATAY ÇETİNEL
YENİBOĞAZİÇİ DSK
ADIYAT TULEPBERGENOV
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
BARAN GECEKUŞU
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
MEHMET EFE ERTÜRK
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
ARMAN ATASEVER
1461 İSKELE TRABZONSPOR
YAMEN SAİF
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
IGOR LESHCHISHAK
PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
KARMA ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİ
LEFKOŞA KARMASI: Şefik ŞANLITÜRK, Kadri ALAGÖZ, Ahmet KOCAYİĞİT (Yönetici)
MESARYA KARMASI: Umut GÜDEN, Tevfik BABAHAN, Ali DÜDÜKÇÜ (Yönetici)
GİRNE KARMASI: Mehmet DEMİR, Süleyman ÇAMLICA, Mustafa ŞENER (Yönetici)
İSKELE KARMASI: Kemal Mustafa BAYIKOĞLU, Mehmet MARABA, Cem KANAT (Yönetici)
GÜZELYURT-LEFKE KARMASI: Cengiz BAHŞİ, Ebuzer ULAŞ, Hasan ALTINMAKAS (Yönetici)
GAZİMAĞUSA KARMASI: Mehmet Emin ZAİM, Mustafa DEVECİOĞLU, Kansu AKSU (Yönetici)