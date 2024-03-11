Asbuzu U16 Bölge Karmaları maç programı açıklandı

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11/03/2024

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Asbuzu U16 Bölge Karmaları maç programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları’nda yarın oynanacak maç programı belli oldu.

KTFF’den yapılan açıklama şöyle:

Asbuzu U16 Ligi Bölge Karmaları'nda 12.03.2024 Salı (yarın) oynanacak maçların programı aşağıdaki gibidir. Tüm maçlar saat 15.30'da başlayacaktır.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Karması - Güzelyurt/Lefke Karması

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Gazimağusa Karması - İskele Karması

Turunçlu Hasan Bardakko Stadı: Mesarya Karması - Lefkoşa Karması

11/03/2024 19:10
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TAGS: Asbuzu U16 Bölge Karmaları maç programı açıklandı
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