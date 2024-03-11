Asbuzu U16 Bölge Karmaları maç programı açıklandı
11/03/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları’nda yarın oynanacak maç programı belli oldu.
KTFF’den yapılan açıklama şöyle:
Asbuzu U16 Ligi Bölge Karmaları'nda 12.03.2024 Salı (yarın) oynanacak maçların programı aşağıdaki gibidir. Tüm maçlar saat 15.30'da başlayacaktır.
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Karması - Güzelyurt/Lefke Karması
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Gazimağusa Karması - İskele Karması
Turunçlu Hasan Bardakko Stadı: Mesarya Karması - Lefkoşa Karması