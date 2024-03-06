Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda heyecan sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda 2.maçlar geride kaldı. Güzelyurt/Lefke, Girne, Lefkoşa, Mesarya, Gazimağusa ve İskele U16 karmaları kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. İlk iki haftası geride kalan ve tek devreli lig formatında oynanan ligde Lefkoşa Karması ile Mesarya Karması 2'de 2 yapmayı başardı. Oynanan 2.maçlar sonunda Mesarya Karması, Gazimağusa Karması'nı 2-1 ile geçerken, İskele Karması da Güzelyurt/Lefke Karması'nı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Lefkoşa Karması ile Girne Karması karşılaşmasını ise Lefkoşa Karması 1-0 kazandı.

Asbuzu U16 Ligi'nde 8 Mart 2024 Cuma günü oynanacak 3.hafta karşılaşmalarında program şöyle;

Gönyeli Stadı: Lefkoşa Karması - İskele Karması

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Girne Karması - Mesarya Karması

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Güzelyurt/Lefke Karması - Gazimağusa Karması

Not: Tüm maçlar 15.30'da başlayacaktır.