Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi ile ilgili yeniden düzenlemeye gidildi. Bazı takımların lige katılamayacağını bildirmesi üzerine gruplar yeniden şekillenirken, ligin başlangıç tarihi de 10-11 Aralık 2022 olarak güncellendi. Ligde fikstür çekimi de 28 Kasım 2022 tarihinde saat 14.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

Yeni düzenleme ile gruplar ve sezon planlaması şu şekilde oldu;

1.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU BİNATLI YSK DOĞUKENT SK LEFKE TSK HACIALİ YILMAZKÖY SK YALOVA SK

2.GRUP

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK ÇETİNKAYA TSK GÖÇMENKÖY İYSK GÖNYELİ SK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK YENİCAMİ AK

3.GRUP

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ DÜZKAYA KOSK ESENTEPE KKSK GİRNE HALK EVİ MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK TÜRK OCAĞI LİMASOL

4.GRUP

CİHANGİR GSK DİLEKKAYA ASK LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ MIRACLE DEĞİRMENLİK SK VADİLİ TÇBSK YÜKSELİŞ İSK

5.GRUP

ÇANAKKALE TSK MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MORMENEKŞE GBSK YENİBOĞAZİÇİ DSK YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

6.GRUP

BAF CANBULAT SK BÜYÜKKONUK BİASK KURTSAN 1461 İSKELE TRABZONSPOR PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK SFC BOĞAZİÇİ SK

GRUP MAÇLARI TARİHLERİ

1.HAFTA: 10-11 ARALIK 2022

2.HAFTA: 17-18 ARALIK 2022

3.HAFTA: 24 ARALIK 2022

4.HAFTA: 7-8 OCAK 2023

5.HAFTA: 28-29 OCAK 2023

6.HAFTA: 31 OCAK, 1-2 ŞUBAT 2023

7.HAFTA: 4-5 ŞUBAT 2023

8.HAFTA: 7-8-9 ŞUBAT 2023

9.HAFTA: 11-12 ŞUBAT 2023

10.HAFTA: 18-19 ŞUBAT 2023

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23/11/2022 14:53