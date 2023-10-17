Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak olan ligde toplam 36 takım mücadele edecek.

Özel kurallar hatırlatıldı

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen fikstür çekiminde lig statüsü ile ilgili de bilgi verildi. Kaleci değişikliği zorunluluğunun devam edeceği bildirilirken, takımlar kaleci değişikliği hariç 70.dakikaya kadar en az 3 oyuncu değişikliği yapmak zorunda olacak. Bunun yanında takımlar müsabakaların ilk 10 dakikasında oyuncu değişikliği yapamayacak. Söz konusu kuralları uygulamayan takımlar statüdeki disiplin cezalarına çarptırılacak.

Lig formatı açıklandı

6 grupta toplam 36 takımın mücadele edeceği Asbuzu U16 Ligi’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlarla, en iyi 4 grup üçüncüsü adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turunda grup liderleri ile en iyi iki grup ikincisi seri başı olacak şekilde 16 takım eşleştirilerek tek maç eliminasyon sistemine göre seri başı takımların ev sahipliğinde bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Son 16 turunun galipleri çeyrek finalde çift maç eliminasyon sistemi ile eşleşecek, ardından çeyrek final galipleri yarı finalde yine aynı formatla adını finale yazdırmaya çalışacak.

Çekilen fikstürün ardından ilk hafta programı şöyle oldu;

1.GRUP

Baf Ülkü Yurdu – Lefke TSK

Yalova SK – Doğukent SK

Binatlı YSK – Ortaköy SK

2.GRUP

Çetinkaya TSK – Küçük Kaymaklı TSK

Gönyeli SK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Göçmenköy İYSK – Yenicami AK

3.GRUP

Türk Ocağı Limasol – Dikmen Gücü SK

Alsancak Yeşilova SK – Girne Halk Evi

Ozanköy SK – Doğan Türk Birliği

4.GRUP

Mesarya SK – Miracle Değirmenlik SK

Cihangir GSK – Türkmenköy ASK

Düzkaya KOSK – Esentepe KKSK

5.GRUP

Yonpaş Dumlupınar TSK – Mağusa Türk Gücü

Ünimar Maraş GSK – Dörtyol SK

Dem’s Cons. Çanakkale TSK – Vadili TÇBSK

6.GRUP

Pera L. Gençler Birliği SK – Dipkarpaz SK

1461 İskele Trabzonspor – Yeniboğaziçi DSK

Mormenekşe GBSK – Sipahi TSK