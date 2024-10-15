Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminde KTFF Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, KKTC Genç Milli Takımlar Yardımcı Antrenörü Hasan Özkan ile kulüp yetkilileri ve futbolcular yer aldı. 26-27 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olan Asbuzu U16 Ligi ile ilgili bilgilendirmeler ve statü aktarılırken, maçların detaylı tarihleri ve değişen kurallar konusunda takımlara bilgi verildi.

Gerçekleşen kura çekiminin ardından ilk haftanın programı şöyle oldu;

1.GRUP

Binatlı YSK - Tatlısu HOBSK

Göksu SD - Lefke TSK

Doğukent SK - Baf Ülkü Yurdu

Atoll Kozanköy SK - M. Hacıali Yılmazköy SK

Yalova (BAY)

2.GRUP

Yenicami AK - Miracle Değirmenlik SK

Küçük Kaymaklı TSK - Göçmenköy İYSK

China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Gönyeli SK

Cihangir GSK - Serveroğlu Geçitkale GSK

Çetinkaya (BAY)

3.GRUP

Düzkaya KOSK - Türk Ocağı Limasol SK

Lapta TBSK - Alsancak Yeşilova SK

Doğan Türk Birliği - Ağırdağ Boğaz TSK

Girne Halk Evi SK - Ozanköy SK

Karaoğlanoğlu SK - T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK

4.GRUP

Maraş GSK - Türkmenköy ASK

Northernland Dipkarpaz SK - Mağusa Türk Gücü

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - 1461 İskele Trabzonspor

Dörtyol SK - Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK

Yeniboğaziçi DSK - Vadili TÇBSK