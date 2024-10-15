Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi
15/10/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminde KTFF Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, KKTC Genç Milli Takımlar Yardımcı Antrenörü Hasan Özkan ile kulüp yetkilileri ve futbolcular yer aldı. 26-27 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olan Asbuzu U16 Ligi ile ilgili bilgilendirmeler ve statü aktarılırken, maçların detaylı tarihleri ve değişen kurallar konusunda takımlara bilgi verildi.
Gerçekleşen kura çekiminin ardından ilk haftanın programı şöyle oldu;
1.GRUP
Binatlı YSK - Tatlısu HOBSK
Göksu SD - Lefke TSK
Doğukent SK - Baf Ülkü Yurdu
Atoll Kozanköy SK - M. Hacıali Yılmazköy SK
Yalova (BAY)
2.GRUP
Yenicami AK - Miracle Değirmenlik SK
Küçük Kaymaklı TSK - Göçmenköy İYSK
China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Gönyeli SK
Cihangir GSK - Serveroğlu Geçitkale GSK
Çetinkaya (BAY)
3.GRUP
Düzkaya KOSK - Türk Ocağı Limasol SK
Lapta TBSK - Alsancak Yeşilova SK
Doğan Türk Birliği - Ağırdağ Boğaz TSK
Girne Halk Evi SK - Ozanköy SK
Karaoğlanoğlu SK - T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK
4.GRUP
Maraş GSK - Türkmenköy ASK
Northernland Dipkarpaz SK - Mağusa Türk Gücü
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - 1461 İskele Trabzonspor
Dörtyol SK - Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK
Yeniboğaziçi DSK - Vadili TÇBSK