Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde 2.tur maçları tamamlandı. Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Ligde Çeyrek Final ilk maçları 8-9 Nisan 2023, Çeyrek Final rövanş maçları ise 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle;

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Gönyeli SK – Küçük Kaymaklı TSK

Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova SK

Cihangir GSK – Doğan Türk Birliği

SFC Boğaziçi SK – Yenicami AK

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Gönyeli SK / Küçük Kaymaklı TSK galibi – Baf Ülkü Yurdu / Merit Alsancak Yeşilova SK galibi

Cihangir GSK / Doğan Türk Birliği galibi – SFC Boğaziçi SK / Yenicami AK galibi

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29/03/2023 11:11