Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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29/03/2023

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Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde 2.tur maçları tamamlandı. Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Ligde Çeyrek Final ilk maçları 8-9 Nisan 2023, Çeyrek Final rövanş maçları ise 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak. 

Eşleşmeler şöyle;

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Gönyeli SK – Küçük Kaymaklı TSK
Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova SK
Cihangir GSK – Doğan Türk Birliği
SFC Boğaziçi SK – Yenicami AK

 

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Gönyeli SK / Küçük Kaymaklı TSK galibi – Baf Ülkü Yurdu / Merit Alsancak Yeşilova SK galibi
Cihangir GSK / Doğan Türk Birliği galibi – SFC Boğaziçi SK / Yenicami AK galibi

29/03/2023 11:11
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TAGS: Asbuzu U16 Ligi, haber, kıbrıs
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