Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
29/03/2023
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde 2.tur maçları tamamlandı. Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Ligde Çeyrek Final ilk maçları 8-9 Nisan 2023, Çeyrek Final rövanş maçları ise 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle;
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Gönyeli SK – Küçük Kaymaklı TSK
Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova SK
Cihangir GSK – Doğan Türk Birliği
SFC Boğaziçi SK – Yenicami AK
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Gönyeli SK / Küçük Kaymaklı TSK galibi – Baf Ülkü Yurdu / Merit Alsancak Yeşilova SK galibi
Cihangir GSK / Doğan Türk Birliği galibi – SFC Boğaziçi SK / Yenicami AK galibi