Asbuzu U16 Ligi'nde final 3 Mart 2025 pazartesi akşamı oynanacak!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde finalin adı Gönyeli SK - Çetinkaya TSK oldu. Final karşılaşması 3 Mart 2025 Pazartesi, saat 18.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. Final karşılaşmasını kazanan takım 2024-2025 sezonunun Asbuzu U16 Ligi şampiyonu olacak.

Takımların yer alacağı tribünler belli oldu

Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki final karşılaşması ile ilgili olarak tribün düzenlemesi de organize edilirken, Final maçında ev sahibi takım olarak yer alacak olan Gönyeli SK taraftarları kapalı batı tribününde (protokol tribünü tarafı), final maçında misafir takım olarak yer alacak olan Çetinkaya TSK takımı taraftarları ise kapalı doğu tribününde (Sanayi Bölgesi tarafı) karşılaşmayı takip edecek. Taraftarlar stada kendilerine ayrılan tribün bölgelerinden giriş yapacak. Aynı şekilde Gönyeli SK futbolcuları protokol altındaki soyunma odalarını kullanırken, Çetinkaya TSK futbolcuları da doğu tribünü altındaki soyunma odalarını kullanacak.