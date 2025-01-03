Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
03/01/2025

Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu

ASBUZU U16 LİGİ'NDE FİNAL YOLU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen

Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. 1. Tur maçları tek maç eliminasyon sistemine göre 11-12 Ocak 2025 tarihinde oynanacak. 1. Tur karşılaşmalarında kazanıp çeyrek finale çıkan takımlar 2025-2026 sezonunda U17 Elit Lig'de yer alacak.

Eşleşmeler şöyle;

1. TUR

Gönyeli SK - Doğukent SK

Türk Ocağı Limasol SK - Göçmenköy İYSK

Tatlısu HOBSK - Küçük Kaymaklı TSK

Doğan Türk Birliği - Nurol Cons. Dörtyol SK

Mağusa Türk Gücü - Lapta TBSK

Çetinkaya TSK - Ozanköy SK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Baf Ülkü Yurdu

Binatlı YSK - 1461 İskele Trabzonspor

ÇEYREK FİNAL

Gönyeli SK / Doğukent SK galibi - Türk Ocağı Limasol SK - Göçmenköy İYSK galibi

Tatlısu HOBSK / Küçük Kaymaklı TSK galibi - Doğan Türk Birliği / Nurol Cons. Dörtyol SK galibi

Mağusa Türk Gücü / Lapta TBSK galibi - Çetinkaya TSK / Ozanköy SK galibi

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK / Baf Ülkü Yurdu galibi - Binatlı YSK / 1461 İskele Trabzonspor galibi

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.