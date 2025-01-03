Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu
03/01/2025
ASBUZU U16 LİGİ'NDE FİNAL YOLU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU..!
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen
Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. 1. Tur maçları tek maç eliminasyon sistemine göre 11-12 Ocak 2025 tarihinde oynanacak. 1. Tur karşılaşmalarında kazanıp çeyrek finale çıkan takımlar 2025-2026 sezonunda U17 Elit Lig'de yer alacak.
Eşleşmeler şöyle;
1. TUR
Gönyeli SK - Doğukent SK
Türk Ocağı Limasol SK - Göçmenköy İYSK
Tatlısu HOBSK - Küçük Kaymaklı TSK
Doğan Türk Birliği - Nurol Cons. Dörtyol SK
Mağusa Türk Gücü - Lapta TBSK
Çetinkaya TSK - Ozanköy SK
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Baf Ülkü Yurdu
Binatlı YSK - 1461 İskele Trabzonspor
ÇEYREK FİNAL
Gönyeli SK / Doğukent SK galibi - Türk Ocağı Limasol SK - Göçmenköy İYSK galibi
Tatlısu HOBSK / Küçük Kaymaklı TSK galibi - Doğan Türk Birliği / Nurol Cons. Dörtyol SK galibi
Mağusa Türk Gücü / Lapta TBSK galibi - Çetinkaya TSK / Ozanköy SK galibi
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK / Baf Ülkü Yurdu galibi - Binatlı YSK / 1461 İskele Trabzonspor galibi