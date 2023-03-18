Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu kura çekimi 20 Mart Pazartesi günü yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu kura çekimi 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. 2.Tur, Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekiminde grup maçları sonunda bir üst tura çıkmayı başaran 16 takım mücadele edecek.

Asbuzu U16 Ligi'nde 2.Tur maçları seri başlarının ev sahipliğinde tek maç eliminasyon, Çeyrek Final ve Yarı Final maçları ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. 2.Tur karşılaşmaları 25-26 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Ardından liglere sınav haftası sebebiyle ara verilecek, bir üst tura çıkma hakkı elde eden takımlar Çeyrek Final ilk maçlarını 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde oynayacak.

Gerçekleşecek olan kura çekiminde gruplarını lider olarak tamamlayan 6 takım ve en iyi 2 grup ikincisi seri başı olarak katılacak.

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18/03/2023 10:44