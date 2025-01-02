Asbuzu U16 Ligi'nde Final Yolu Kuraları Yarın Çekilecek

Asbuzu U16 Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Grup maçlarının ardından finallere kalan takımlar belli olurken, 16 takım finallerde mücadele edecek. 4 grupta toplam 38 takımın mücadele ettiği Asbuzu U16 Ligi’nde 2. Tur karşılaşmaları tek maç eliminasyon sistemine göre seri başı ekiplerin ev sahipliğinde, Çeyrek Final ve Yarı Final maçları ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar seri başı olarak 2. Tur maçlarına çıkacak. Asbuzu U16 Ligi’nde final yolu kura çekimi 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 14.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

16 takım finallere kaldı

Asbuzu U16 Ligi’nde 1. Grup’ta Binatlı YSK, Tatlısu HOBSK, Doğukent SK ve Baf Ülkü Yurdu takımları, 2. Grup’ta Çetinkaya TSK, Gönyeli SK, Küçük Kaymaklı TSK ve Göçmenköy İYSK takımları, 3. Grup’ta Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı Limasol SK, Ozanköy SK ve Lapta TBSK takımları ve 4. Grup’ta Tremeşeli H. Dumlupınar TSK, Mağusa Türk Gücü, 1461 İskele Trabzonspor ve Nurol Cons. Dörtyol SK takımları adlarını 2. Tur’a yazdırdı.

8 takım seri başı

2. Tur mücadelesinde seri başı ve ev sahibi avantajı bulunan takımlar Binatlı YSK, Tatlısu HOBSK, Çetinkaya TSK, Gönyeli SK, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı Limasol SK, Tremeşeli H. Dumlupınar TSK ve Mağusa Türk Gücü takımları olurken bu ekipler; Doğukent SK, Baf Ülkü Yurdu, Küçük Kaymaklı TSK, Göçmenköy İYSK, Ozanköy SK, Lapta TBSK, 1461 İskele Trabzonspor ve Nurol Cons. Dörtyol SK takımları ile eşleşecek. Aynı gruptan çıkan takımlar bu turda birbiri ile eşleşmeyecek.

Final turlarının tarihleri şöyle;

2. TUR: 11-12 Ocak 2025

ÇEYREK FİNAL 1. MAÇ: 1-2 Şubat 2025

ÇEYREK FİNAL 2. MAÇ: 8-9 Şubat 2025

YARI FİNAL 1. MAÇ: 15-16 Şubat 2025

YARI FİNAL 2. MAÇ: 22-23 Şubat 2025

FİNAL: 28 Şubat 2025