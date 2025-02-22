Asbuzu U16 Ligi'nde Finalin Adı Çetinkaya- Gönyeli

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
22/02/2025

Asbuzu U16 Ligi'nde Finalin Adı Çetinkaya- Gönyeli

ASBUZU U16 Ligin'de yarı final rövanş maçında Çetinkaya, Tremeşeli Holding Dumlupınar'ı penaltı atışları sonucu mağlup ederek finalde Gönyeli'nin rakibi oldu.
İlk karşılaşmada 1-1'lik eşitlik çıkmıştı. Gazimağusa'da oynanan rövanş mücadelesinde normal süre 0-0 sona erdi, penaltı atışlarında Dumlupınar'a 3-1 üstünlük sağlayan Çetinkaya final vizesini aldı.
ASBUZU U16 Ligi final karşılaşmasının tarihi Futbol Federasyonu tarafından Pazartesi günü açıklanacak.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Asbuzu U16 Ligi’
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.