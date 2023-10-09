Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar ve sezon planlaması belli oldu
09/10/2023
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2023-2024 sezonunun grupları ve sezon planlaması belli oldu. 36 takımdan oluşan 6 grupta oynanacak karşılaşmalar 28-29 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 10-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Tüm takımlar vize, filiz lisans ve transfer işlemlerini 20 Ekim 2023 Cuma gününe kadar KTFF'ye ulaştıracak.
Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar şu şekilde;
1.GRUP
- BAF ÜLKÜ YURDU
- BİNATLI YSK
- DOĞUKENT SK
- LEFKE TSK
- ORTAKÖY SK
- YALOVA SK
2.GRUP
- CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
- ÇETİNKAYA TSK
- GÖÇMENKÖY İYSK
- GÖNYELİ SK
- KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
- YENİCAMİ AK
3.GRUP
- ALSANCAK YEŞİLOVA SK
- DİKMEN GÜCÜ SK
- DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
- GİRNE HALK EVİ
- OZANKÖY SK
- TÜRK OCAĞI LİMASOL
4.GRUP
- CİHANGİR GSK
- DÜZKAYA KOSK
- ESENTEPE KKSK
- MESARYA SK
- MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
- TÜRKMENKÖY ASK
5.GRUP
- DEM’S CONS. ÇANAKKALE TSK
- DÖRTYOL SK
- MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
- ÜNİMAR MARAŞ GSK
- VADİLİ TÇBSK
- YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
6.GRUP
- 1461 İSKELE TRABZONSPOR
- DİPKARPAZ SK
- MORMENEKŞE GBSK
- PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
- SİPAHİ TSK
- YENİBOĞAZİÇİ DSK
Asbuzu U16 Ligi'nde grup maçlarının planlaması şu şekilde;
- 1.HAFTA: 28-29 EKİM 2023
- 2.HAFTA: 4-5 KASIM 2023
- 3.HAFTA: 11-12 KASIM 2023
- SINAV HAFTASI ARASI
- 4.HAFTA: 25-26 KASIM 2023
- 5.HAFTA: 2-3 ARALIK 2023
- 6.HAFTA: 9-10 ARALIK 2023
- 7.HAFTA: 16-17 ARALIK 2023
- 8.HAFTA: 23-24 ARALIK 2023
- YILBAŞI ARASI
- 9.HAFTA: 6-7 OCAK 2024
- 10.HAFTA: 13-14 OCAK 2024