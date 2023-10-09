Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar ve sezon planlaması belli oldu

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09/10/2023

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Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar ve sezon planlaması belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2023-2024 sezonunun grupları ve sezon planlaması belli oldu. 36 takımdan oluşan 6 grupta oynanacak karşılaşmalar 28-29 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 10-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Tüm takımlar vize, filiz lisans ve transfer işlemlerini 20 Ekim 2023 Cuma gününe kadar KTFF'ye ulaştıracak. 

 

Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar şu şekilde;

1.GRUP

  • BAF ÜLKÜ YURDU
  • BİNATLI YSK
  • DOĞUKENT SK
  • LEFKE TSK
  • ORTAKÖY SK
  • YALOVA SK

 

2.GRUP

  • CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
  • ÇETİNKAYA TSK
  • GÖÇMENKÖY İYSK
  • GÖNYELİ SK
  • KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
  • YENİCAMİ AK

 

3.GRUP

  • ALSANCAK YEŞİLOVA SK
  • DİKMEN GÜCÜ SK
  • DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
  • GİRNE HALK EVİ
  • OZANKÖY SK
  • TÜRK OCAĞI LİMASOL

 

4.GRUP

  • CİHANGİR GSK
  • DÜZKAYA KOSK
  • ESENTEPE KKSK
  • MESARYA SK
  • MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
  • TÜRKMENKÖY ASK

 

5.GRUP

  • DEM’S CONS. ÇANAKKALE TSK
  • DÖRTYOL SK
  • MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
  • ÜNİMAR MARAŞ GSK
  • VADİLİ TÇBSK
  • YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

 

6.GRUP

  • 1461 İSKELE TRABZONSPOR
  • DİPKARPAZ SK
  • MORMENEKŞE GBSK
  • PERA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
  • SİPAHİ TSK
  • YENİBOĞAZİÇİ DSK

 

Asbuzu U16 Ligi'nde grup maçlarının planlaması şu şekilde;

  • 1.HAFTA: 28-29 EKİM 2023
  • 2.HAFTA: 4-5 KASIM 2023
  • 3.HAFTA: 11-12 KASIM 2023
  • SINAV HAFTASI ARASI
  • 4.HAFTA: 25-26 KASIM 2023
  • 5.HAFTA: 2-3 ARALIK 2023
  • 6.HAFTA: 9-10 ARALIK 2023
  • 7.HAFTA: 16-17 ARALIK 2023
  • 8.HAFTA: 23-24 ARALIK 2023
  • YILBAŞI ARASI
  • 9.HAFTA: 6-7 OCAK 2024
  • 10.HAFTA: 13-14 OCAK 2024
09/10/2023 15:50
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