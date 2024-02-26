ASBUZU U16 Ligi'nde Şampiyon Tremeşeli Dumlupınar

ASBUZU U16 Ligi finalinde K.Kaymaklı'yı penaltı atışları sonunda 7-6 mağlup eden Tremeşeli Holding Dumlupınar şampiyon oldu.

Atatürk Stadı'nda kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanan finali Cenk Aras Özfuttu yönetti.

İlk yarıda daha etkili olan Dumlupınar Ali Kemal ve Devran'ın golleriyle iki farkı yakalarken K.Kaymaklı'dan Arkan kırmızı kart gördü.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kaymaklı Arcan ile farkı bire düşürdü. Maçta kayıp zamanın oynandığı son anlarda K.Kaymaklı'dan Ege'nin kaydettiği golle karşılaşma 2-2 sona erdi.

Şampiyonu belirleyecek penaltı atışlarında kaleciler Ali Mertol ile Hakkı Duvarcı'nın kurtardığı vuruşlar serinin uzamasına neden oldu. Tremeşeli Holding Dumlupınar, K.Kaymaklı'ya karşı penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayarak sahadan 7-6 galip ayrılarak ASBUZU U16 Lig'nde şampiyonluğa ulaştı ve kupa sevincini taraftarıyla yaşadı.