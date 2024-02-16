Asbuzu U16 Ligi'nde Th Dumlupınar ve K.Kaymaklı Finalde

ASBUZU U16 Lig'nde bugün oynanan yarı final rövanş maçları sonunda Tremeşeli Holding Dumlupınar ile K.Kaymaklı finale yükseldi.

İlk maçı 4-0 kazanan TH Dumlupınar deplasmanda da rakibi Türk Ocağı'nı 5-1 mağlup etmeyi başardı.

K.Kaymaklı ile Yenicami'nin mücadelesinde sonucu penaltılar belirledi. İlk maç 1-1, bugün Göçmenköy Stadı'nda oynanan rövanş maçı da 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında Yenicami'ye karşı 3-2 üstünlük sağlayan K.Kaymaklı adını finale yazdırdı. Yıllarca ülkemizin önde gelen kalecilerden biri olarak gösterilen Ali Duvarcı'nın, oğlu Hakkı Duvarcı K.Kaymaklı'nın finale yükselmesinde maç sırasında da penaltı vuruşlarını önlemede de gösterdiği performansla öne çıkan isim oldu.

Final 26 Şubat'ta Atatürk Stadı'nda

ASBUZU U16 Ligi finali 26 Şubat Pazartesi günü saat 18.30'da Atatürk Stadı'nda oynanacak.