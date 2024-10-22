Asbuzu U16 Ligi'nde Yeni Sezon Heyecanı Başlıyor
22/10/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 Sezonu bu hafta sonu (26-27 Ekim 2024) oynanacak maçlarla başlıyor. 38 takımın mücadele edeceği organizasyonda grup aşaması bölgesel olarak oynanırken, final karşılaşmaları eliminasyon sistemine göre oynanacak. 2025-2026 Futbol Sezonu'nda ilk kez uygulanacak olan U17 Elit Lig için de Asbuzu U16 Ligi'nde son 8 takım arasına adını yazdıran takımlar bu ligde yer alma hakkı elde edecek.
38 takımın 4 farklı grupta mücadele ettiği ligde, haftada 18 karşılaşma oynanacak. Grup maçlarında 162 karşılaşma oynanırken, finallerle birlikte toplamda 183 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz sezon Asbuzu U16 Ligi'nde şampiyonluk kupası Tremeşeli H. Dumlupınar TSK takımının olmuştu.
Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar ve maç tarihleri ise şöyle;
1.GRUP
ATOLL KOZANKÖY SK
BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI YSK
DOĞUKENT SK
GÖKSU SD
LEFKE TSK
M. HACIALİ YILMAZKÖY SK
TATLISU HOBSK
YALOVA SK
2.GRUP
CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
CİHANGİR GSK
ÇETİNKAYA TSK
GÖÇMENKÖY İYSK
GÖNYELİ SK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
SERVEROĞLU GEÇİTKALE GSK
YENİCAMİ AK
3.GRUP
AĞIRDAĞ BOĞAZ TSK
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
DÜZKAYA KOSK
GİRNE HALK EVİ
KARAOĞLANOĞLU SK
LAPTA TBSK
OZANKÖY SK
T. ERSALICI DİKMEN GÜCÜ SK
TÜRK OCAĞI LİMASOL
4.GRUP
1461 İSKELE TRABZONSPOR
ÇALIKUŞU GRUP YEDİKONUK SK
DÖRTYOL SK
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MARAŞ GSK
NORTHERNLAND DİPKARPAZ SK
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
TÜRKMENKÖY ASK
VADİLİ TÇBSK
YENİBOĞAZİÇİ DSK
MAÇ TARİHLERİ
1.HAFTA: 26-27 EKİM 2024
2.HAFTA: 2-3 KASIM 2024
3.HAFTA: 9-10 KASIM 2024
4.HAFTA: 16-17 KASIM 2024
SINAV HAFTASI ARASI
5.HAFTA: 30 KASIM – 1 ARALIK 2024
6.HAFTA: 7-8 ARALIK 2024
7.HAFTA: 14-15 ARALIK 2024
8.HAFTA: 21-22 ARALIK 2024
9.HAFTA: 28-29 ARALIK 2024
2.TUR: 4-5 OCAK 2025
ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 11-12 OCAK 2025
SINAV HAFTASI ARASI
ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 1-2 ŞUBAT 2025
YARI FİNAL 1.MAÇ: 8-9 ŞUBAT 2025
YARI FİNAL 2.MAÇ: 15-16 ŞUBAT 2025
FİNAL: 21 ŞUBAT 202522/10/2024 09:56