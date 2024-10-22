Asbuzu U16 Ligi'nde Yeni Sezon Heyecanı Başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 Sezonu bu hafta sonu (26-27 Ekim 2024) oynanacak maçlarla başlıyor. 38 takımın mücadele edeceği organizasyonda grup aşaması bölgesel olarak oynanırken, final karşılaşmaları eliminasyon sistemine göre oynanacak. 2025-2026 Futbol Sezonu'nda ilk kez uygulanacak olan U17 Elit Lig için de Asbuzu U16 Ligi'nde son 8 takım arasına adını yazdıran takımlar bu ligde yer alma hakkı elde edecek.

38 takımın 4 farklı grupta mücadele ettiği ligde, haftada 18 karşılaşma oynanacak. Grup maçlarında 162 karşılaşma oynanırken, finallerle birlikte toplamda 183 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz sezon Asbuzu U16 Ligi'nde şampiyonluk kupası Tremeşeli H. Dumlupınar TSK takımının olmuştu.

Asbuzu U16 Ligi'nde gruplar ve maç tarihleri ise şöyle;

1.GRUP

ATOLL KOZANKÖY SK

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI YSK

DOĞUKENT SK

GÖKSU SD

LEFKE TSK

M. HACIALİ YILMAZKÖY SK

TATLISU HOBSK

YALOVA SK

2.GRUP

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK

CİHANGİR GSK

ÇETİNKAYA TSK

GÖÇMENKÖY İYSK

GÖNYELİ SK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

MIRACLE DEĞİRMENLİK SK

SERVEROĞLU GEÇİTKALE GSK

YENİCAMİ AK

3.GRUP

AĞIRDAĞ BOĞAZ TSK

ALSANCAK YEŞİLOVA SK

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

DÜZKAYA KOSK

GİRNE HALK EVİ

KARAOĞLANOĞLU SK

LAPTA TBSK

OZANKÖY SK

T. ERSALICI DİKMEN GÜCÜ SK

TÜRK OCAĞI LİMASOL

4.GRUP

1461 İSKELE TRABZONSPOR

ÇALIKUŞU GRUP YEDİKONUK SK

DÖRTYOL SK

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MARAŞ GSK

NORTHERNLAND DİPKARPAZ SK

TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK

TÜRKMENKÖY ASK

VADİLİ TÇBSK

YENİBOĞAZİÇİ DSK

MAÇ TARİHLERİ

1.HAFTA: 26-27 EKİM 2024

2.HAFTA: 2-3 KASIM 2024

3.HAFTA: 9-10 KASIM 2024

4.HAFTA: 16-17 KASIM 2024

SINAV HAFTASI ARASI

5.HAFTA: 30 KASIM – 1 ARALIK 2024

6.HAFTA: 7-8 ARALIK 2024

7.HAFTA: 14-15 ARALIK 2024

8.HAFTA: 21-22 ARALIK 2024

9.HAFTA: 28-29 ARALIK 2024

2.TUR: 4-5 OCAK 2025

ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 11-12 OCAK 2025

SINAV HAFTASI ARASI

ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 1-2 ŞUBAT 2025

YARI FİNAL 1.MAÇ: 8-9 ŞUBAT 2025

YARI FİNAL 2.MAÇ: 15-16 ŞUBAT 2025

FİNAL: 21 ŞUBAT 2025