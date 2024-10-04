Asbuzu U16 Ligi'nde Gruplar ve Planlama Açıklandı!
04/10/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2024-2025 sezonu grupları ve planlaması yayınlandı. 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak olan lige bu sezon 39 takım başvuru yaptı. 4 gruptan oluşacak olan ligde bu sezon gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar 2.tura yükselecek. Grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan takımlar 2.turda seri başı olacak ve tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kendi sahasında yapacak. Bu takımlar gruplarını 3. ve 4. sırada bitiren takımlarla eşleşecek. Ligde çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Bu sezon son kez oynanacak olan U16 Ligi, önümüzdeki sezon U17 Ligi'ne dönüştürülecek, bu sezon adını son 8 takım arasına yazdıran takımlar 2025-2026 sezonunda oluşturulacak U17 Elit Lig'de mücadele edecek, geriye kalan takımlar ise oluşturulacak U17 Bölgesel Lig'de yer alacak ve ilgili sezon sonunda Elit Lig'e yükselmek için mücadele edecek.
Asbuzu U16 Ligi'nde bu sezon uzun yıllardır uygulanan kaleci değişikliği kuralı uygulanmayacak. Ancak belirlenen dakikalara kadar oyuncu değişikliği yapma zorunluluğu devam edecek. Grup maçlarında genel averaj kuralı uygulanmazken, eşitlik durumunda önce ikili averaja daha sonra ise en centilmen takıma bakılarak üstün takım belirlenecek.
ASBUZU U16 LİGİ 2024-2025 GRUPLARI
1.GRUP
AKÇAY SK
ATOLL KOZANKÖY SK
BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI YSK
DOĞUKENT SK
GÖKSU SD
LEFKE TSK
M.HACIALİ YILMAZKÖY SK
TATLISU HOBSK
YALOVA SK
2.GRUP
CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ TSK
CİHANGİR GSK
ÇETİNKAYA TSK
GÖÇMENKÖY İYSK
GÖNYELİ SK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
MIRACLE DEĞİRMENLİK SK
SERVEROĞLU GEÇİTKALE GSK
YENİCAMİ AK
3.GRUP
AĞIRDAĞ BOĞAZ TSK
ALSANCAK YEŞİLOVA SK
DİKMEN GÜCÜ SK
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
DÜZKAYA KOSK
GİRNE HALK EVİ
KARAOĞLANOĞLU SK
LAPTA TBSK
OZANKÖY SK
TÜRK OCAĞI LİMASOL
4.GRUP
1461 İSKELE TRABZONSPOR
ÇALIKUŞU GRUP YEDİKONUK SK
DÖRTYOL SK
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MARAŞ GSK
NORTHERNLAND DİPKARPAZ SK
TREMEŞELİ H. DUMLUPINAR TSK
TÜRKMENKÖY ASK
VADİLİ TÇBSK
YENİBOĞAZİÇİ DSK
SEZON PLANLAMASI
1.HAFTA: 26-27 EKİM 2024
2.HAFTA: 2-3 KASIM 2024
3.HAFTA: 9-10 KASIM 2024
4.HAFTA: 16-17 KASIM 2024
SINAV HAFTASI ARASI
5.HAFTA: 30 KASIM – 1 ARALIK 2024
6.HAFTA: 7-8 ARALIK 2024
7.HAFTA: 14-15 ARALIK 2024
8.HAFTA: 21-22 ARALIK 2024
9.HAFTA: 28-29 ARALIK 2024
2.TUR: 4-5 OCAK 2025
ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ: 11-12 OCAK 2025
SINAV HAFTASI ARASI
ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ: 1-2 ŞUBAT 2025
YARI FİNAL 1.MAÇ: 8-9 ŞUBAT 2025
YARI FİNAL 2.MAÇ: 15-16 ŞUBAT 2025
FİNAL: 21 ŞUBAT 202504/10/2024 10:06