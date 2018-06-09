Asena Atalay’dan ‘tuvalet’li evlilik yanıtı

Futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan şaşırtıcı evlilik teklifi yanıtı.

Erkin ile olan evliliği boyunca sürekli olarak magazin gündeminde kalmayı başaran Asena Atalay, evlilik bitmiş olmasına rağmen şimdi de velayet davası nedeniyle haber olmayı sürdürüyor. Eskiye oranlar muhabirlere ve objektiflere biraz daha uzak duran Asena Atalay, geride bıraktığımız gün iş, sanat ve cemiyet hayatından isimlerin bir araya geldiği bir brunch davetine katıldı. Davet çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Asena Atalay, bir muhabirin ‘Yeniden evlenmeye nasıl bakıyorsunuz?’ şeklindeki sorusuna; ““Evlilik artık bana çok uzak. Biri bana evlenme teklifi etse ‘Tuvalete gideceğim' der kaçarım” yanıtını verdi. Atalay’ın eski eşi Caner Erkin ise, boşandıktan 1 yıl sonra oyuncu Şükran Ovalı ile evlendi.