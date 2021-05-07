Asena: Yeter ki KKTC ekonomik olarak güçlenmesin

Ülkenin tanınmış avukatlarından Mustafa Asena ülkede bir elin KKTC ekonomisinin güçlenmemesi için elinden geleni yaptığını ifade ederek Elektronik Şans Oyunları Yasası’nın da bu kapsamda hayata geçirildiğini belirtti.

Avukat Asena, noktakibris.com sitesine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Küçük yaşlarımızdan beri tanışır ve Kıbrıs Türkünün bitmeyen çilesini ve çektiği acıları hem birlikte çeker, hem de derinden hisseden kişileriz.

Son günlerde yazdığın “ Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı” ile ilgili yazdıklarına bire bir katıldığımı ve teşhisinin de çok doğru ve yerinde olduğunu vurgulamak isterim.

Söz konusu yasa tasarısı KKTC’nin gelirlerini artırıcı veya ekonomiye fayda sağlayacak özellikten çok uzak başka niyetlerin gizlenmesine yönelik ısmarlama bir yasa olduğuna bende katılır ve aşağıdaki yazdıklarımla sana katkı koymak isterim.

Ben, takriben 1989’dan beri KKTC’de Milli Burjuvazinin yani milli sermayenin güçlendirilmesi gerektiğini ve milli sermayenin güçlenmemesi halinde KKTC’nin bir arpa boyu yol alamayacağını savunmaktayım. Hatta sol görüşlü arkadaşlardan da bu konuda çok ağır eleştiriler de aldım ve almaktayım.

Halka ister liberal, ister sosyal demokrat diye yutturulmaya çalışılsa bile, KKTC kapitalist bir devlettir. Yani kapitali olan Milli Burjuvaların devletidir. KKTC’nin ekonomik kalkınması bu aşamada ancak güçlü yerli sermayesinin, yani, Milli Burjuvazinin güçlenmesi ve devletin bu kapitalden yararlanmasından geçer.

Bir anlayış ise, hiçbir zaman KKTC’nin güçlü bir Milli Burjuvasının yani güçlü bir kapitalinin oluşmasına ve KKTC’nin ayakları üzerinde durmasını istemedi. Ne zaman KKTC’de her hangi bir sahada Milli Burjuvazi güçlenmeye ve kapital birikimi yapmaya başlasa aynı anlayış “ Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı” gibi amaçlı yasalar gönderilerek Milli Kapitalin oluşmasının önü tıkanmaya çalışıldı.

Çok örnek olmakla birlikte “Tüp Bebek “ sahasında KKTC’nin uluslararası bir duruma gelmesi üzerine yine aynı durum yaşandı. Sosyal medyada KKTC’de tüp bebek merkezlerinin kapatılacağı ve insanların “Girit’te” açılmış olan tüp bebek merkezlerine gelmeleri çağrısı yapılmıştır.

Ne gariptir ki tüp bebek merkezlerini çalıştıranların tümü de Kıbrıslı Türklerdi.

Yine ne gariptir ki, şu anda spor yasası altında izinli ve yasal olarak Elektronik Şans Oyunları oynatan kişiler veya sahipleri Kıbrıslı Türklerdir.

Demek ki, bu sahada da milli kapital birikimi oluşmuş ve bunun önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Yeter ki KKTC ekonomik olarak güçlenmesin.”

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07/05/2021 10:03